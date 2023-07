Zu hohe CO₂-Emissionen von Dienstwagen: Wenn Politiker mit schlechtem Vorbild voranfahren

Berlin. Mehr als 80 Prozent der Dienstwagen von Deutschlands Spitzenpolitikerinnen und ‑politikern stoßen zu viel CO₂ aus. Das geht aus aktuellen Erhebungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hervor. Die Umweltschutzorganisation hat sich die Fahrzeuge von 257 regierenden Politikerinnen und Politikern aus Bundes- und Landesebene angeschaut und sich dabei am EU-Flottengrenzwert für CO₂-Emissionen orientiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am schlechtesten hat unter anderem Kai Wegner (CDU), Bürgermeister von Berlin, abgeschnitten. Sein Audi A8 bläst mit 380 Gramm CO₂ pro Kilometer das Vierfache des EU-Grenzwerts in die Luft. Sein Parteifreund Hendrik Wüst, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, fährt den gleichen Wagen.

Emissionen sinken im Durchschnitt

Jedes Jahr stellt die DUH ihren Dienstwagencheck vor. Und jedes Jahr kritisiert der Verein Politikerinnen und Politiker dafür, dass ihre Dienstwagen zu viel klimaschädliches Gas ausstoßen. Das hat sich auch beim insgesamt 17. Check nicht verändert – obwohl in vielen Landesregierungen Klimaschutz auf der Agenda steht und die Bundesregierung sich das Thema groß auf die Fahne geschrieben hat. Immerhin gibt es einen Lichtblick: Der durchschnittliche CO₂-Ausstoß der Dienstwagen ist im Vergleich zum Vorjahr von 219 Gramm pro Kilometer auf 165 gesunken – weil mittlerweile 23 Prozent der Dienstwagen elektrisch betrieben sind. Jedoch liegt der EU-Flottengrenzwert bei 95 Gramm pro Kilometer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die DUH bewertet die CO₂-Emission eines Fahrzeugs mit einer grünen, gelben oder roten Karte. Eine grüne Karte bekommen Autos, die den Flottengrenzwert einhalten. Eine gelbe Karte gibt es, wenn ein Wagen bis zu 113 Gramm pro Kilometer ausstößt. Fahrzeuge, die mehr CO₂ pro Kilometer produzieren, bekommen eine rote Karte. Für die Bewertung nutzt die DUH die Emissionsangaben des Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure (WLTP).

Plug-in-Hybride sind getarnte „Klimakiller“

DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz verwies mit Blick auf die Emissionen von Elektroautos darauf, dass die fossilen Anteile im Strommix gestiegen seien. Der CO₂-Ausstoß von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen wird auf Basis von Studien des International Council on Clean Transportation (ICCT) bewertet – denen zufolge sie überwiegend mit leeren Batterien fahren. Metz bezeichnet die Hybridautos als „Mogelpackungen“. Sie sagte: „Diese sehen auf dem Papier gut aus, sind tatsächlich aber wahre Klimakiller.“

Klimabilanz 2022: Verkehrssektor verfehlt Ziele Deutschland hat trotz des massiven Einsatzes von Kohlestrom in der Energiekrise 2022 zwar sein Klimaziel erreicht – doch der Verkehr wird zum Dauerproblem. © Quelle: Reuters

So sind zum Beispiel die meisten Bundesministerinnen und ‑minister mit einem Plug-in-Hybrid auf den Straßen unterwegs. Sie alle bekommen dafür von der DUH eine rote Karte. Die letzten Plätze belegen die Ministerinnen und Minister der FDP. Das Schlusslicht im Kabinett ist Justizminister Marco Buschmann. Sein Wagen stößt 236 Gramm CO₂ pro Kilometer aus. Nur die Regierungsmitglieder Lisa Paus und Steffi Lemke (Grüne) sowie Svenja Schulze (SPD) können sich über eine grüne Karte freuen. Während Cem Özdemir (Grüne) im vergangenen Jahr noch mit einer grünen Karte bewertet wurde, gibt es nun für sein E‑Auto eine gelbe Karte – ein Resultat des erhöhten CO₂-Gehalts im Strommix.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar gibt es insgesamt 16 Ministerinnen und Minister im Bund, aber nur neun Dienstwagen wurden bewertet. Ausgenommen sind besonders geschützte Fahrzeuge, beispielsweise des Bundeskanzlers, des Vizekanzlers oder des Verteidigungsministers. Die jeweiligen Ministerien geben aus Sicherheitsgründen keine Auskunft.

Klima-Check Erhalten Sie den Newsletter mit den wichtigsten News und Hintergründen rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die CSU kehrt zum Diesel zurück

Betrachtet man die Parteien, blasen im Durchschnitt Politikerinnen und Politiker der CDU am meisten CO₂ in die Luft. Dicht gefolgt von ihren Unionsfreunden der CSU, bei denen der Trend zurück zum Dieselmotor geht. Die Emissionen der Grünen sind am geringsten. Mit 135 Gramm pro Kilometer ist aber auch der Durchschnitt der Ökopartei eine rote Karte wert. Die Daten zu den Parteien basieren auf den Herstellerangaben, damit sie mit dem Durchschnitt aller Pkw-Neuzulassungen in Deutschland verglichen werden können – unter dem nur die Grünen liegen.

Für die 16 Landesregierungen hat die DUH 16 rote Karten verteilt. In NRW stößt die Regierung am meisten CO₂ aus. Am besten hat das Kabinett in Baden-Württemberg abgeschnitten. Dort regiert mit Winfried Kretschmann der einzige Ministerpräsident, der eine grüne Karte von der DUH bekommt. Und vor dem Justizministerium in Sachsen parkt regelmäßig der Dienstwagen, der im Vergleich mit allen Autos von Spitzenpolitikerinnen und ‑politikern am wenigsten CO₂ ausstößt: der Volkswagen ID.3 Pro von Ministerin Katja Meier.