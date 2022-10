﻿Politische Debatte über Störungen im Zugverkehr: Hat die Deutsche Bahn ein Sicherheitsproblem?

Lübeck. Die Züge stehen still. Die Fahrgäste hängen am Bahnhof fest. In den vergangenen fünf Tagen hatte die Deutsche Bahn in Schleswig-Holstein gleich mit zwei Vorfällen zu kämpfen, die zu längeren Unterbrechungen des Zugverkehrs führten.

Am vergangenen Sonnabend stoppte ein Sabotageangriff den Bahnverkehr in Norddeutschland stundenlang komplett. Unbekannte Täter hatten Lichtwellenleitungen in Nordrhein-Westfalen und Berlin gekappt. Am Mittwoch stahlen unbekannte Täter etwa drei Tonnen Kupferkabel, was den Zugverkehr zwischen Lübeck und Hamburg störte. Laut Deutscher Bahn kann es noch bis Freitagmorgen in beiden Richtungen zu Verspätungen oder Zugausfällen kommen.

Deutsche Bahn: Lückenlose Überwachung ist nicht umsetzbar

Brauchen die Bahnanlagen im Norden strengere Sicherheitsvorkehrungen, um solche Vorfälle künftig zu vermeiden? Aus Sicht der Deutschen Bahn gibt es kein Sicherheitsproblem. Ganz im Gegenteil: „Sicherheit ist für die Deutsche Bahn oberstes Gebot“, sagt ein Bahnsprecher. Damit sei die Überwachung aller Anlagen gemeint, die vom Gleis bis hin zur Telekommunikationsanlage oder zum Abstellgleis reicht. Zusätzlich sollen derzeit 4300 Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn sowie 5500 Bundespolizisten für Sicherheit sorgen, beispielsweise für systematische Kontrollen der Infrastruktur. Zu weiteren Sicherheitsvorkehrungen möchte sich der Bahnsprecher allerdings nicht äußern.

Klar sei, dass die Deutsche Bahn das Streckennetz von rund 34.000 Kilometern nicht vollständig überwachen kann: „Eine lückenlose Überwachung ist nicht umsetzbar“, sagt der Bahnsprecher.

Am vergangenen Sonnabend bildeten sich lange Schlangen vor dem DB-Servicecenter in Lübeck. Wegen eines Sabotageangriffs fielen zahlreiche Züge aus. © Quelle: Agentur 54°

Bundespolizei sieht kein Sicherheitsproblem

Laut Bundespolizeisprecher Michael Hiebert ist die Deutsche Bahn ausreichend gesichert. Seiner Auffassung nach müsse man die Vorfälle der letzten Tage getrennt voneinander betrachten, da es sich um unterschiedliche Formen von Verbrechen handelt. Hinter dem Sabotageangriff werde organisiertes Verbrechen vermutet, und die Motive des Kupferdiebstahls zielen auf den Weiterverkauf des Metalls ab.

Bezüglich der durchgängigen Überwachung vertritt Hiebert dieselbe Auffassung wie die Deutsche Bahn: „Das Streckennetz ist zu groß – man kann nicht alles überwachen“, sagt er. Allerdings hält der Bundespolizeisprecher vorbeugende Maßnahmen für sinnvoll. Ob weitere Bundespolizisten für die Überwachung der Deutschen Bahn benötigt werden, hänge laut Hiebert von den Entscheidungen des Bundesinnenministeriums ab.

Politische Motivation bei Bahn-Sabotage nicht ausgeschlossen Der Staatsschutz hat nach der Sabotage an Kabeln in Herne und Berlin Ermittlungen aufgenommen. © Quelle: Reuters

Polizeigewerkschaften fordern mehr Personal und Überwachung

Die Forderung nach mehr Personal beschäftigt Heiko Teggatz, Leiter der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft, schon seit vielen Jahren: „Für die Gefahrenabwehr gibt es viel zu wenig Personal“, sagt er. Zusätzliche müsse die Technik zur Gefahrenabwehr aufgerüstet werden.

Auch Andreas Roßkopf, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei für den Bereich Bundespolizei und Zoll, sieht einen Nachholbedarf bei den Sicherheitsmaßnahmen. Dazu gehören unter anderem Drohnen, Kameras oder Kabel mit Sensortechnik, die bei der geringsten Veränderung Alarm schlagen.

Bevor mehr Bundespolizisten für zusätzliche Sicherheit bei der Deutschen Bahn sorgen, müsse Roßkopfs Ansicht nach zunächst die Personallage der DB-Sicherheit verbessert werden. „Die Bundespolizei ist für die Sicherheit zuständig – beispielsweise bei Straftaten –, aber nicht für die alltägliche Bahnsicherheit“, sagt Roßkopf.

So reagieren SPD, CDU und FDP

Die Anfälligkeit der Infrastruktur nehmen auch die politischen Landtags-Fraktionen sehr ernst. Welche Maßnahmen jetzt folgen müssen, wird unterschiedlich bewertet: „Es bedarf dringend einer neuen Risikobewertung, die Bund und Länder gemeinsam vornehmen müssen“, sagt der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Tim Brockmann.

Ähnlichen Handlungsbedarf sieht die SPD: „Es muss jetzt schnellstmöglich geprüft werden, wie die Sicherheitsmaßnahmen verbessert werden können“, sagt der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Niclas Dürbrook.

Diese Maßnahmen fordern die politischen Fraktionen

Damit die Sicherheit der Deutschen Bahn verbessert werden kann, fordert er mehr Schutz für die Technik vor Ort sowie ausreichende Kompetenzen der Bundespolizei.

Nach Ansicht der FDP-Fraktion müsse zudem die Strafverfolgung intensiviert werden – insbesondere um gegen Metalldiebe vorzugehen. „Hier müssen Polizei und Metallhändler noch enger zusammenarbeiten, damit den kriminellen und im Übrigen auch gefährlichen Machenschaften ein Riegel vorgeschoben wird“, sagt FDP-Innenpolitiker Bernd Buchholz.

Für die CDU und FDP liegt auf der Hand, dass eine flächendeckende Überwachung nicht möglich ist. In diesem Zuge fordert Brockmann (CDU) jedoch den Einsatz von Backup-Systemen, um Totalausfälle zu vermeiden.

Dieser Artikel erschien zuerst in den Lübecker Nachrichten.