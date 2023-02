Neues Zukunftszentrum in Halle: Die Einheit steht nur auf einem Bein

Am Donnerstag (18.45 Uhr) tritt der THW Kiel in der Handball-Champions-League bei Pick Szeged an. Der ungarische Meister hat sich bisher in der Königsklasse unter Wert verkauft, die Zebras haben Platz drei in der Gruppe B im Blick, reisen aber nach einem Last-Minute-Ausfall nur mit 14 Spielern an die Theiß.