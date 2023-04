Neue Pläne von Lauterbach: 25 Gramm Cannabis und drei Pflanzen sollen künftig legal sein

Die Legalisierungspläne werden konkret: Laut RND-Informationen sollen künftig 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum und der Anbau von drei Pflanzen in Deutschland legal werden. Das sehen die überarbeiteten Gesetzespläne aus dem Gesundheitsministerium vor.

Ein Mann hält einen Joint in der Hand: Künftig sollen 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum und der Anbau von drei Pflanzen in Deutschland legal werden.

Berlin. Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum soll in Deutschland künftig legal sein. Das sehen nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) die überarbeiteten Gesetzespläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für die Cannabis-Legalisierung vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem werden sogenannte Cannabis Social Clubs legalisiert. Diese Vereine versorgen ihre Mitglieder mit Cannabisprodukten aus dem eigenen Anbau. Dieses Modell gibt es bereits in Spanien und auf Malta.

Kein genereller freier Verkauf von Cannabis

Damit die EU die deutsche Cannabis-Legalisierung genehmigt, soll es allerdings anderes als bisher vorgesehen zunächst keinen generellen freien Verkauf von Cannabis-Produkten geben. Vielmehr ist die Abgabe in lizenzierten Geschäften nur in regionalen Modellprojekten geplant, die auf fünf Jahre befristet sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den betreffenden Regionen soll dann wissenschaftlich untersucht werden, wie sich der legale Verkauf auf den Konsum und den Schwarzmarkt auswirkt.

Cannabiswirkstoff HHC: Legal – aber auch sicher? Der Cannabiswirkstoff HHC hat eine berauschende Wirkung. Trotzdem ist er in Deutschland legal im Handel erhältlich. Was genau ist HHC und was ist über die Folgen des Konsums bekannt? Jetzt mit Plus-Abo lesen

Freigabe im Koalitionsvertrag vereinbart

In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.“ In seinen Eckpunkten aus dem vergangenen Jahr hatte Lauterbach vorgeschlagen, die Droge und den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel einzustufen.

Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm „Genusscannabis“ sollen straffrei, privater Eigenanbau in begrenztem Umfang erlaubt und ein Verkauf an Erwachsene in „lizenzierten Fachgeschäften“ und möglicherweise auch Apotheken ermöglicht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gutachten: Cannabis-Legalisierung verstößt gegen internationales Recht Die Pläne der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis widersprechen völker- und europarechtlichen Vorgaben, heißt es in einem Gutachten. © Quelle: dpa

Von Anfang an wurde aber befürchtet, dass das Vorhaben an internationalem Recht scheitern könnte oder zumindest davon ausgebremst wird. So haben sich die Staaten des Schengen-Raums beispielsweise im „Schengener Durchführungsübereinkommen“ dazu verpflichtet, „die unerlaubte Ausfuhr von Betäubungsmitteln aller Art einschließlich Cannabis-Produkten sowie den Verkauf, die Verschaffung und die Abgabe dieser Mittel mit verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen Mitteln zu unterbinden“.