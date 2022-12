Ein Besuch im Büro des früheren Bundespräsidenten

Seit mehr als fünf Jahren ist Joachim Gauck schon nicht mehr Bundespräsident. Über die Lage der Welt und die Verfasstheit Deutschlands hat er immer noch viel zu sagen. Ein Besuch in seinem Büro im Herzen von Berlin.

Das Büro des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck liegt im Berliner Regierungsviertel an der Dorotheenstraße 93 – in enger Nachbarschaft zum Bundespresseamt, zum ARD-Hauptstadtstudio und zu den vielen anderen Liegenschaften des Bundestags zwischen Spree und dem Boulevard Unter den Linden.

Wir nehmen die Treppe in den ersten Stock des historischen Gebäudes. In den meisten öffentlichen Berliner Bauten aus den 30er Jahren schlägt einem in Treppenhaus und Fluren der typische Geruch entgegen, den der Mix aus alten Mauern, Linoleumboden und wenig Frischluftzufuhr macht. Dieses Gebäude wurde 1933 bis 1937 von Konrad Nonn erbaut und diente den Nazis als Reichsministerium des Innern, bevor die DDR es als Justizministerium nutzte. Nun begrüßt uns dort im ersten Stock der Mann, dessen Lebensthema die Freiheit ist.

Joachim Gauck wirkt unverändert, seitdem er 2017 vom Schloss Bellevue mit einem kleinen Stab an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die neuen Büros umgezogen ist. Der Bundespräsident a.D. ist immer noch viel in der Republik unterwegs – hält Vorträge, diskutiert mit Bürgerinnen und Bürgern, tritt als Talkshow-Gast im Fernsehen auf und mischt sich ein. Nach einer Amtszeit hatte er beschlossen, nicht erneut anzutreten. Er war damals 77 Jahre alt.

Gauck hat dem Amt die Würde zurückgegeben

Gaucks Büro ist großzügig geschnitten und wirkt trotz des schmuddeligen Berliner Dezemberwetters licht. Wir nehmen auf schwarzen Ledersofas Platz, die sich eng gegenüberstehen – dazwischen ein flauschiger grauer Teppich und ein Glastisch. Gauck ist bereits als der Bundespräsident in die Geschichte der Republik eingegangen, der dem Amt des Bundespräsidenten die Würde zurückgegeben hat. Vor ihm war Horst Köhler desillusioniert zurückgetreten. Dann folgte die kurze Amtszeit von Christian Wulff, in der so ziemlich alles schieflief, was schieflaufen kann.

Gauck redet gerne offen, unverblümt, klar. In den fünf Jahren im Schloss Bellevue hat er seine Worte so gewählt, dass sie für Aufmerksamkeit und Debatten sorgten – alles, was er sagte und tat, blieb aber frei von Skandalen. Er drückt auf dem Sofa sitzend das Kreuz durch als Signal, dass er konzentriert ist und das Interview starten kann. Nur gelegentlich schaut er fragend zu seinem Mitarbeiter, ob seine Worte übers Ziel hinausgeschossen sein könnten. Sind sie aber nicht. Bei der Autorisierung des Interviews wird Gauck kaum etwas verändern.