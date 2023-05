Zunehmender Hass: Strack-Zimmermann stellt monatlich rund 250 Strafanzeigen

Berlin. Die Zahl der Hassnachrichten an FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (65) ist eigenen Angaben zufolge nach der russischen Invasion in der Ukraine deutlich angestiegen. „Als Politikerin muss man sich ein dickes Fell zulegen“, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags im Gespräch mit dem „Business Insider“. Zuletzt polarisiert Strack-Zimmermann immer wieder mit ihrer anhaltenden Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und an der Kommunikation zu Waffenlieferungen an die Ukraine. „Wir haben keine Strategie“, sagte sie vor einiger Zeit im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) über die aus ihrer Sicht verfehlte Ukraine-Politik der Bundesregierung.

Zu den Hassnachrichten, die die FDP-Politikerin täglich erreichen, gehören Kommentare in den sozialen Medien, E-Mails und Briefe mit sexistischen Beschimpfungen, Hitler-Vergleichen oder KZ-Sprüchen. „Kriegstreiberin“ sei noch eine der harmloseren Beleidigungen, berichtete Strack-Zimmermanns Büroleiter Cord Schulz.

Anwaltskanzlei filtert strafrechtlich relevante Vergehen heraus

„Die Morddrohungen häufen sich“, sagte Schulz. Nach einem öffentlichen Auftritt der FDP-Politikerin kämen bis zum nächsten Tag rund 600 neue Hetzbotschaften im Hauptpostfach des Büros an. Auch Mitarbeitende seien in weiteren Hunderten Nachrichten dem Hass ausgesetzt.

Mittlerweile arbeite Strack-Zimmermann mit einer Anwaltskanzlei zusammen, die strafrechtlich relevante Kommentare in Mails und im Netz heraussucht. So seien in jedem Monat des Jahres 2023 bislang rund 250 Strafanzeigen gestellt worden, berichtete Schulz weiter. Einige Angeklagte würden Unterlassungserklärungen unterzeichnen und 500 bis 1000 Euro zahlen. Andere zögen vor Gericht. Die Verfahren wegen der Morddrohungen und anderer schwerer Vergehen würden noch laufen.

Strack-Zimmermann: „Hemmschwelle gegenüber Politikerinnen und Politikern weiter gesunken“

„Leider ist die Hemmschwelle gegenüber Politikerinnen und Politikern immer weiter gesunken, sodass man sich auch schon auf kommunalpolitischer Ebene drastischen Angriffen ausgesetzt sieht“, sagte Strack-Zimmermann weiter und betonte die Wichtigkeit, die Vergehen strafrechtlich zu verfolgen. „Die Leute müssen, auch auf die harte Tour, lernen, dass man mit geistigem Dünnpfiff und drastischen Beleidigungen oder Drohungen nicht ungeschoren davon kommt.“ Bei öffentlichen Auftritten würde sie von der Polizei geschützt - vereinzelt auch von Personenschützern.

Die NGO HateAid unterstützt Menschen im juristischen Kampf gegen Hass und Hetze und bestätigte gegenüber dem „Business Insider“, dass es eine klare Zunahme von Anfeindungen im Zusammenhang mit Themen im Umfeld des Ukraine-Kriegs gebe. „Wir sehen, dass unsere Klientinnen und Klienten im politischen Bereich stärker von solchen Anfeindungen betroffen sind“, sagte Josephine Ballon, Leiterin der Abteilung Recht von HateAid.

