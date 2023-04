Zurück zum Mond, mit Macht

Die USA schicken wieder Menschen zum Mond – auch um auf der Erde ein Zeichen zu setzen. Außerdem in dieser Ausgabe: Warum Ron DeSantis Verlierer der Woche ist. Und warum die Greyston Bakery im Staat New York Mitarbeitende nicht nach dem Lebenslauf fragt.

Liebe Leserinnen und Leser,

von Christina Koch wird man in nächster Zeit wohl noch viel hören. Die 44-jährige Amerikanerin aus Michigan mit dem deutsch klingenden Namen wird im kommenden Jahr den Mond umrunden – als weltweit erste Frau, die sich so weit vorwagt in die Weiten des Alls.

Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von „What's up, America?".

Die USA wollen zurück zum Mond. Und die Pläne der Nasa werden immer konkreter. Zu Beginn dieser Woche hat die US-Weltraumbehörde bereits das Team der nächsten Mission vorgestellt. Im Jahr 2024 soll die Crew von Artemis 2 den Erdtrabanten umkreisen, im Jahr 2025 soll dann Artemis 3 auf dem Mond landen.

Apollo war gestern, jetzt läuft das Artemis-Programm: Am 3. April 2023 stellte die Nasa das vierköpfige Team für die nächste Mission vor. © Quelle: Michael Wyke/FR33763 AP/AP

Ganz nebenbei sorgt die Nasa für historische Premieren anderer Art: durch eine nie dagewesene Diversifizierung. Erstmals ist mit Christina Koch bei einer Mondmission eine Frau an Bord. Erstmals gehört zudem, mit dem Kalifornier Victor Glover (46), ein schwarzer Pilot zum Team. Als Crew Commander wurde Reid Wiseman (47) aus Maryland ausgewählt. Dritter Mann an Bord ist der Kanadier Jeremy Hansen (47).

Politische Signale Richtung Erde

Wie zu allen Zeiten senden die USA mit dem, was sie im Weltraum tun, politische Signale zurück zum Planeten Erde. Es geht nicht allein um Technik, um Teflonpfannen oder kleiner werdende Rechner. Weltraumprojekte, das weiß man in Washington, sind vor allem politisch nützlich, und zwar gleich doppelt. Sie stärken die politische Dominanz der westlichen Supermacht in der Welt und tragen gleichzeitig bei zum Zusammenrücken im Inneren.

An beiden Stellen lassen die USA seit Jahren ein bisschen die Flügel hängen. Kann jetzt ein Neustart Richtung Mond daran etwas ändern? Zumindest wird es versucht – wobei der Mond nur noch als Zwischenstation gesehen wird auf dem Weg zum nächsten Ziel: Mars.

Seite an Seite, auf Erden wie auch im Weltraum: US-Präsident Joe Biden und Kanadas Premierminister Justin Trudeau am 24. März 2023 in Ottawa. © Quelle: IMAGO/ZUMA Press

US-Präsident Joe Biden erinnerte vor wenigen Tagen in einer Rede vor dem kanadischen Parlament in Ottawa an die Bedeutung der ersten Mondmission. Nicht erst die Mondlandung an sich, betonte Biden, habe viel bewegt, sondern schon John F. Kennedys legendäre Rede an der Rice University, in der er im Jahr 1962 das Projekt ankündigte: „Diese Rede berührte etwas, das tief im Charakter Amerikas verankert ist, etwas Mächtiges: den Glauben daran, dass wir Großes leisten können.“

Wird der Mond chinesisch?

Fachleute deuten unterdessen auf harte Fakten jenseits solcher salbungsvollen Auftritte. Längst sei im All ein erbarmungsloses Rennen im Gang, bei dem es um Rohstoffe und Energie gehe. Wenn die USA sich dabei nicht beeilten, werde, grob gesagt, der Mond chinesisch: Peking plant eine Vielzahl von Roboterflügen und will bis zum Ende des Jahrzehnte auch in der Lage sein, eine permanente Mondstation zu betreiben.

Nasa-Chef Bill Nelson warnt bereits davor, dass Peking versuchen könnte, die rohstoffreichsten Orte auf der Mondoberfläche zu dominieren. Die USA müssten „aufpassen“, zitiert „Politico“ den Nasa-Chef. Es nicht ausgeschlossen, dass Chinesen „unter dem Deckmantel der wissenschaftlichen Forschung“ auf dem Mond Fuß fassen und und dann ähnlich verfahren wie im Fall umstrittener Inseln im Südchinesischen Meer – mit der Botschaft: „Bleibt draußen, wir sind hier, das ist unser Territorium.“

Im Jahr 2020 hinterließ die chinesische Sonde Chang-e 5 eine Flagge auf dem Mond. © Quelle: CNSA (China National Space Administration)

Wird womöglich, wer am Ende dieses Jahrzehnts nachts zum Mond blickt, stets etwas Chinesisches vor Augen haben? Die Regierung in Peking betont, niemand habe die Absicht, dort etwa militärische Einrichtungen zu installieren. Was aber, wenn das gar nicht stimmt und künftig jedes nicht chinesische Landemodul schon beim Anflug auf den Erdtrabanten von dort stationierten Waffensystemen abgeschossen werden kann?

Im US-Kongress scheinen Aussichten dieser Art eine neue Großzügigkeit gegenüber der Nasa zu beflügeln. 24,5 Milliarden US-Dollar wurden für Weltraumprojekte im Haushaltsjahr 2023 genehmigt, das ist zwar eine halbe Milliarde weniger als von Biden gefordert, bedeutet aber grünes Licht für die Artemis-Missionen zum Mond.

Das Mint-Mädchen aus Michigan

Biden sprach dieser Tage von nichts Geringerem als der „Generation Artemis“, die den heute Lebenden neue Perspektiven weisen werde: „Gemeinsam werden wir zum Mond zurückkehren, und von dort aus blicken wir auf den Mars und die grenzenlosen Möglichkeiten, die dahinter liegen. Und hier auf der Erde werden unsere Kinder, die diesen Flug beobachten, die Namen dieser neuen Pioniere lernen.“

Womit wir wieder bei Christina Koch wären, deren Namen man sich ja gerade als Deutscher leicht merken kann. Wer die 44-Jährige als Quotenfrau abtut, liegt übrigens komplett daneben. Koch steht für eine besondere Variante des amerikanischen Traums. Aufgewachsen auf einer Farm in Grand Rapids, Michigan, hat sie sich früh den Mint-Fächern zugewandt: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Sie studierte Maschinenbau und Physik und ist schon seit zehn Jahren immer wieder als „flight engineer“ der Internationalen Raumstation im Weltall unterwegs. Ihre längste Mission dauerte, das war Astronautinnenrekord, 328 Tage am Stück. Das Mint-Mädchen aus Michigan hat Maßstäbe gesetzt.

Dieses „Space Selfie“ entstand 2019: Christina Koch, Flugingenieurin der Nasa, bei einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS. © Quelle: Wikipedia CC BY 2.0 / Christina Koch, Nasa

„It’s all about people“, lautet eine Weisheit aus dem modernen amerikanischen Management. Technisch hat China zwar schon viel auf die Beine gestellt und sich dem Mond sogar schon auf dessen erdabgewandter Seite genähert. Doch kein noch so kompliziertes Kunststück der Robotik kann mithalten mit dem Abenteuer der bemannten Raumfahrt.

Sicherheit zu schaffen für Menschen im All ist eine Disziplin, in der die USA nach wie vor führend sind. Das verschafft ihnen Respekt, nicht nur wegen der dazu nötigen Technologie. Es geht auch um den menschlichen Faktor. Heute treten bei der Nasa ebenso wie in den Sechzigerjahren Leute auf die Bühne, die nicht nur Sympathiepunkte sammeln, sondern sogar zum „role model“ taugen.

FACTS AND FIGURES: 54 Tornadotote in zwei Wochen

US-Medien sprachen von einem „monströsen Sturmsystem“: Fauchend fuhren am Wochenende todbringende Tornados durch eine Vielzahl von Bundesstaaten, von Tennessee bis hinauf zu den Großen Seen. 33 Menschen starben, eine sechsstellige Zahl von Haushalten blieb tagelang ohne Strom.

Erst vor einer Woche hatte ein Tornado in Mississippi 21 Menschen getötet. Während Präsident Biden dort Schäden und Aufräumarbeiten inspizierte, brachen etwas weiter westlich, im benachbarten Arkansas, schon die nächsten Stürme los.

„Zerstörungen wie im Krieg“: Menschen begutachten die jüngsten Sturmschäden in Walnut Valley im Bundesstaat Arkansas. © Quelle: Staci Vandagriff/Arkansas Democr

Anwohnerinnen und Anwohner in Little Rock, der Hauptstadt von Arkansas, blickten auf „Zerstörungen wie im Krieg“. In Illinois riss ein Tornado das Dach eines voll besetzten Theaters weg, ein Mensch starb, 40 weitere wurden verletzt. Allein in Tennessee kamen in den letzten Tagen 15 Menschen zu Tode.

Forscher und Forscherinnen sehen keinen eindeutigen Zusammenhang mit dem Klimawandel, raten aber den Amerikanerinnen und Amerikanern „auf jeden Fall“ dazu, sich in den kommenden Jahren besser zu wappnen. Dass in früheren Jahrzehnten mehr Menschen durch Tornados starben als heute, sei den mittlerweile sehr viel präziseren Vorhersagen zu verdanken. Häufigkeit und Wucht der Ereignisse aber zeigten eine steigende Tendenz. Laut „Washington Post“ macht es Forscherinnen und Forscher auch stutzig, dass immer mehr Tornados außerhalb der üblichen Saison anheben. So verzeichneten 16 Staaten im Süden der USA in diesem Winter mehr als 300 Tornados – die höchste jemals gemessene Zahl.

POPPING UP: Die AI macht aus Wörtern ein Video

Wen beeindruckt noch ChatGPT? Der Chatcomputer liefert zwar mitunter elegant formulierte Texte – und dies auch noch verblüffend schnell. Doch genau genommen bleibt dieses Produkt künstlicher Intelligenz ziemlich schlicht: alles nur Wörter, aneinander gereihte Buchstaben, ein vergleichsweise simpler Code.

Ian Sansavera, Softwarearchitekt beim New Yorker Start-up Runway AI, führte jetzt vor, dass Artificial Intelligence noch viel mehr zustande bringen kann. Man tippt ein paar Stichwörter ein – und die AI produziert daraus mal eben nicht etwa nur einen Text und auch nicht nur ein Bild, sondern gleich ein kurzes Video, mit bewegten Bildern von Dingen, die es gar nicht gibt.

Sansavera tippte ein: „Ein ruhiger Fluss im Wald“. „Weniger als zwei Minuten später“, jubelt die „New York Times“, habe man schon auf fließendes Wasser blicken können, „das in der Sonne glitzerte, zwischen Bäumen und Farnen, bevor es sanft über einen Felsen plätscherte“.

Kühe bei der Geburtstagsfeier, generiert von Runway AI. © Quelle: Runway AI / screenshot

Auch „Kühe bei der Geburtstagsfeier“ zu zeigen ist für Runway AI kein Problem. Schmatzend zeigen sich die schwarz-weiß gefleckten Tiere zwischen bunten Partyballons und flackernden Kerzen.

Wohin wird dies alles führen? Filme zu produzieren, selbst solche der abstrusesten Art, wird künftig leichter sein denn je – das wäre die positive Deutung. Wer eine negative Deutung will, könnte auch sagen: Die Krise der Realität ist in vollem Gang.

WINNER AND LOSER

Ron DeSantis, 44, Aspirant auf die US-Präsidentschaftskandidatur 2024, ist der Verlierer der Woche. Der republikanische Gouverneur von Florida hat seinen Konflikt mit dem Disney-Konzern zu weit getrieben. Seit Jahren gibt es Spannungen zwischen dem rechten, homophoben Kulturkämpfer DeSantis und dem aus seiner Sicht „woken“ Disney-Management. Als der Gouverneur jetzt dazu überging, Disney World Steuervorteile zu streichen, eskalierte der Streit.

Als rechter Kulturkämpfer im Dauerkonflikt mit Disney: Ron DeSantis, republikanischer Gouverneur von Florida. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Disney-CEO Bob Iger spricht von einem Rachefeldzug: „Das ist businessfeindlich und schadet Florida.“ Schlagzeilen dieser Art, etwa im „Wall Street Journal“, kann kein republikanischer Kandidat gebrauchen. Drohend wies Iger darauf hin, dass Disney 75.000 Menschen in Florida beschäftigt und in diesem Jahr 50 Millionen Besucherinnen und Besucher in Disney World begrüßen wird.

Der Gewinner der Woche ist ein Mann, der im wahrsten Sinne viel gewonnen hat, nämlich viel Geld. Pharris Frank, 41, Bauarbeiter aus North Carolina, ist der glückliche Gewinner von 2 Millionen Dollar in der North Carolina Education Lottery – nachdem er vor zwei Jahren in der gleichen Lotterie bereits eine Million Dollar gewonnen hat.

Eine Million Dollar gewann er bereits 2021, jetzt gewann er 2 Millionen Dollar: Pharris Frank, Bauarbeiter aus North Carolina, mit seiner Ehefrau. © Quelle: NC Education Lottery

Der Blitz schlage nie an derselben Stelle zweimal ein, bei Lotterien sei es aber offenbar anders, witzelte der Sender CNN. In Deutschland sagen viele an dieser Stelle: Wer hat, dem wird gegeben.

Allerdings wird Lotteriegewinnerinnen und -gewinnern in den USA auch kräftig etwas genommen: Die Summe ist sofort steuerpflichtig – es sei denn, man streckt die Auszahlung jahrzehntelang. Pharris Frank entschied sich für den maximalen Zugriff aufs Geld und die maximale Steuerlast. Er darf jetzt 855.006 Dollar behalten, zahlt also mehr als die Hälfte an den Staat. Die Alternative wäre gewesen, sich 20 Jahre lang nur jeweils 100.000 Dollar auszahlen zu lassen.

STAY TUNED

WAY OF LIFE: Brownies backen ohne Lebenslauf

Der Podcast „Purpose 360″ berichtet alle zwei Wochen über Unternehmen in den USA, die gute Dinge tun für die Gesellschaft. In der jüngsten Folge kam Joseph Kenner zu Wort, Chef der Greyston Bakery in Yonkers, New York. Der Bäckereimanager empfiehlt anderen Firmen, sich bei ihm mal was abzugucken: Eine Bewerbung bei der Greyston Bakery wird auch dann akzeptiert, wenn der Lebenslauf fehlt und keine Zeugnisse vorgelegt werden.

„Open hiring“ nennt sich die Methode. Wer mitarbeiten will, kommt auf eine Warteliste. Sobald ein Job frei ist, bekommt er ihn – ohne Fragen etwa nach Lücken im Lebenslauf oder einer fehlenden Adresse. Auf diese Art bekommen sozial Randständige eine neue Chance, Haftentlassene etwa, Drogensüchtige, Obdachlose, Menschen mit psychischen Problemen.

„Wir backen Brownies, um Leute anzuheuern“: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Greyston Bakery in Yonkers, New York. © Quelle: Greyston Bakery

Ob das nicht zu Chaos in der Firma führe, wollten schon viele Interviewer, unter anderem von der deutschen „Tagesschau“, wissen. Kenner winkt ab: Firmen, die nach einem herkömmlichen Konzept einstellen, hätten ebenfalls Probleme mit Drogenmissbrauch und mangelnder Leistung in der Belegschaft. „Wir stehen vor den gleichen Herausforderungen wie andere Firmen.“

Die Greyston Bakery schreibt schwarze Zahlen, auch weil sie den – ebenfalls sozial engagierten – Eiscremegiganten Ben & Jerry’s mit Brownies beliefern darf. Gemäß den Vorgaben ihres Gründers Bernie Glassmann liegt der Sinn und Zweck der Greyston Bakery aber nicht in Profitmaximierung. Manager Kenner erklärt das Prinzip so: „Wir heuern nicht Leute an, um Brownies zu backen. Wir backen Brownies, um Leute anzuheuern.“

Der nächste USA-Newsletter erscheint am 18. April.

Bis dahin: stay cool – and stay sharp!

Ihr Matthias Koch

