Zusammen mit AfD-Politikern als Beirat genannt: Kretschmer verlässt Wirtschaftsverband

Nachwuchsprobleme

Es wird eng in der tierärztlichen Versorgung in SH: Viele Praxisinhaber steuern auf den Ruhestand zu – und finden kaum Nachfolger. Denn Berufsanfänger bevorzugen oft Anstellungen und Teilzeit. Mehr Tierärzte sollen langfristig her. Doch eine Veterinärin nimmt auch die Tierhalter in die Pflicht.