Rosneft verklagt Bund wegen Zwangsverwaltung von Deutschlandtöchtern

Trump wehrt sich gegen Vorwürfe zu Vergewaltigung und Verleumdung

Abwegig, das Ganze sei frei erfunden: Der amerikanische Ex-Präsident Donald Trump weist eine Verleumdungsklage gegen ihn im Zusammenhang mit Vergewaltigungsvorwürfen zurück. Trump soll in der kommenden Woche selbst zu der Klage aussagen. Ein Richter in New York hatte Trumps Versuch zurückgewiesen, die für kommenden Mittwoch vorgesehene Aussage zu verschieben.