Zwei Männer im Iran hingerichtet

Im Iran sind zwei Männer hingerichtet worden. Die beiden wurden vor mehreren Jahren wegen wegen terroristischer Aktivitäten verurteilt. Sie wurden am Dienstag gehängt.

Teheran. Im Iran sind zwei Männer nach jahrelanger Haft hingerichtet worden. Die beiden Männer seien am Dienstag in einem Gefängnis der Stadt Sahedan im Südosten des Landes gehängt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch. Beide seien vor fünf Jahren wegen des Vorwurfs der Spionage verhaftet worden. Sie sollen auch Grenzbeamte getötet haben. Verurteilt wurden sie wegen terroristischer Aktivitäten.

Menschenrechtler kritisieren, dass die Zahl der vollstreckten Todesurteile im Iran seit der Amtsübernahme von Präsident Ebrahim Raisi im Sommer vergangenen Jahres deutlich angestiegen ist. Allein im ersten Halbjahr 2022 wurden nach Angaben von Amnesty International mindestens 250 Menschen hingerichtet, vor allem wegen Drogendelikten.

