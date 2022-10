Zwei Palästinenser bei Militäreinsatz nahe Ramallah getötet

Von Palästinensern angezündete Reifen brennen an dem Ort, an dem zwei Palästinenser von der israelischen Armee im Flüchtlingslager Jalazone nahe der Stadt Ramallah im Westjordanland erschossen wurden. Nach palästinensischen Angaben hat das israelische Militär zwei Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet. Das israelische Militär gab an, am frühen Montag eine Razzia durchgeführt zu haben, und sagt, die beiden Verdächtigen hätten versucht, ihr Auto in Soldaten zu rammen, eine Behauptung, die nicht unabhängig überprüft werden konnte.

© Quelle: Majdi Mohammed/AP/dpa