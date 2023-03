﻿Wie iranische Propaganda im Herzen Berlins verbreitet wird

Der Eingangsbereich des Russischen Hauses in der Berliner Friedrichstraße. Das Russische Haus ist ein Veranstaltungs- und Kulturzentrum und wurde am 5. Juli 1984 als Haus der Sowjetischen Wissenschaft und Kultur eröffnet.

Berlin. Ein kalter Mittwochabend im Februar 2023. In einem Seitenflügel des Russischen Hauses brennt noch Licht. Das Bollwerk russischer Kultur und Propaganda erstreckt sich in bester Berliner Lage über sieben Stockwerke mit insgesamt 29.000 Quadratmetern. Das Haus steht an der Friedrichstraße, schräg gegenüber dem französischen Nobelkaufhaus Galeries Lafayette.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Russische Haus der Wissenschaft und Kultur, wie es offiziell heißt, wird vom russischen Staat betrieben – genauer gesagt von der Regierungsagentur Rossotrudnitschestwo aus dem Geschäftsbereich des russischen Außenministeriums. Hier finden Sprachkurse und Kulturveranstaltungen statt, werden russische Kinofilme gezeigt. Doch an diesem Abend steht im Gagarin-Saal des Russischen Hauses der Iran im Mittelpunkt. An den grün gestrichenen Wänden hängen gerahmte Fotos: iranische Architektur und Landschaften, iranische Frauen bei einer Sportveranstaltung – natürlich mit Kopftuch.

Der Iran – ein Paradies für Frauen?

Auf einem Tisch steht eine kleine iranische Flagge, auf einer Leinwand dahinter läuft eine Präsentation über die Stellung von Frauen in der iranischen Gesellschaft: „Die Arbeitslosenquote für Frauen ist auf 13,7 Prozent gesunken“, heißt es auf einer Folie. Außerdem sei der Sozialversicherungsschutz für Hausfrauen verbessert worden, und Frauen hätten im Iran Zugang zu über 16.111 Fitnessstudios. Der Iran, ein Paradies für Frauen? Darum, wie Polizisten im vergangenen Jahr die 22-jährige Jina Mahsa Amini zu Tode prügelten und um die darauffolgenden Massenproteste gegen den Kopftuchzwang und das Mullahregime geht es in der Präsentation nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Propagandashow des Iran-Hauses lässt das Mullahregime beinahe feministisch wirken. Unerwähnt bleiben die Massenproteste gegen den Kopftuchzwang. © Quelle: Felix Huesmann/RND

Die propagandistische Diashow ist auch nur das Vorprogramm. Eigentlich geht es an diesem Abend um „Die Faszination Iran aus Sicht deutscher Reisender“. Die deutsche Autorin und Islamwissenschaftlerin Kathleen Göbel will „Impressionen einer Iran-Reise im Januar 2023″ zeigen.

Der Vortrag findet zwar im Russischen Haus statt, ist aber eine Veranstaltung der Kulturabteilung der iranischen Botschaft. Denn nicht nur Moskau betreibt eine eigene Vertretung für Kulturangebote und Propaganda in Berlin. Auch der Iran mischt mit. Dessen Kulturabteilung betreibt das Iran-Haus, das etwas mehr als zehn Kilometer Luftlinie von der Friedrichstraße entfernt im Stadtteil Lichterfelde liegt. Zum Iran-Haus und zur Botschaft gehört auch das Saadi-Kulturinstitut, das an diesem Abend geladene Gäste zu Göbels Vortrag und einem „gemütlichen Beisammensein mit Tee und Kuchen“ eingeladen hat.

Der Chef des Iran-Hauses – der Kulturrat der Botschaft, Hamid Mohammadi – ist an diesem Abend auch ins Russische Haus gekommen. Ebenso sein Mitarbeiter Yakup Kilic. Der fährt kurz vor 18 Uhr mit einem schwarzen Mercedes-Transporter der iranischen Botschaft mit Diplomatenkennzeichen in einer Seitenstraße vor und trägt gemeinsam mit einem Jungen zwei Essensplatten in den Gagarin-Saal.

Bericht von der Teheraner Frauenkonferenz

Kilic und die Referentin Kathleen Göbel arbeiten schon seit Längerem zusammen. Die Deutsche ist Autorin, Kulturschaffende, Unternehmerin und Vorsitzende des Berliner Vereins Cultur-Cooperation International e. V., den sie 2009 gemeinsam mit einem damaligen hochrangigen Mitarbeiter des Auswärtigen Amts gegründet hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Januar 2023 ist Göbel – nicht zum ersten Mal – in den Iran gereist. Davon berichtet sie auch in einem Videointerview, das am Tag nach der Veranstaltung auf dem Youtube-Kanal des Iran-Hauses veröffentlicht wird.

Sie sei im Januar kurzfristig zu einer Frauenkonferenz in Teheran eingeladen worden, sagt Göbel, dem „Ersten internationalen Kongress für einflussreiche Frauen“. Die Konferenz wurde von Jamileh Alamolhoda, der Ehefrau des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, ausgerichtet. Nach iranischen Angaben haben etwa 300 Frauen aus 28 Ländern teilgenommen, darunter mehrere Ministerinnen und First Ladies. Laut Berichten in staatlichen und regimetreuen iranischen Medien ging es bei der Konferenz etwa um die Erfahrungen Irans mit Frauenrechten nach der „Islamischen Revolution“ 1979 und die „dekadente westliche Kultur und ihre Verbrechen gegen Frauen“.

„Jetzt ermorden sie ihn“ Der Deutsche Jamshid Sharmahd sitzt seit mehr als zwei Jahren im Iran in Haft. Jetzt hat ein Revolutionsgericht in Teheran ihn zum Tode verurteilt. Politische Gefangene wie ihn nutzt das Regime als Druckmittel gegen den Westen. Trotz aller Angst um sie fordern ihre Angehörigen von Deutschland deutlichere Worte. Jetzt mit RND+ lesen

Bloß die Staus stören

Die Atmosphäre auf der Konferenz sei von Anfang an „eine schwesterliche und enorm vertrauensvolle und freundliche“ gewesen, schwärmt Kathleen Göbel. Auch sonst hat sie nur Gutes über die Verhältnisse im Iran zu berichten. Man könne sich dort absolut frei bewegen, Demonstrationen, Angst oder Spannung habe sie nicht erlebt. Stattdessen habe sie aber auch Frauen gesehen, „die das Kopftuch sehr locker getragen haben“. Nur an einer Stelle schränkt Göbel ihr Lob etwas ein: Es gebe immer noch zu viele Staus auf den Teheraner Stadtautobahnen. So viel Kritik muss erlaubt sein.

In den vergangenen Jahren trat Göbel bereits mehrfach in Videos des Iran-Hauses auf und berichtete unter anderem von Reisen in das Land. Im Februar 2022 hatte sie auch schon einmal einen Vortrag für das Iran-Haus in einem Raum des Russischen Hauses in Berlin gehalten – über Religionen und Kulturen im Iran. Für Aufsehen sorgte eine Veranstaltung ihres Vereins im vergangenen September. Gemeinsam mit dem Iran-Haus veranstaltete Göbel ein „Rosenfest“ im Berliner Stadtteil Frohnau, der Kulturrat der iranischen Botschaft las dort Gedichte vor, und sein Mitarbeiter Yakup Kilic moderierte die Veranstaltung laut einem Flyer gemeinsam mit Göbel. Gefördert wurde das Fest mit mehr als 10.000 Euro vom Berliner Senat, wie die „Welt“ im vergangenen Jahr zuerst berichtete. Die Senatskulturverwaltung erklärte, sie habe im Vorfeld nichts von der Zusammenarbeit mit dem Iran-Haus gewusst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kultur, ganz unpolitisch

Auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) erklärte Göbel, sie erhalte für gemeinsame Veranstaltungen keine Honorare von der Kulturabteilung der iranischen Botschaft. „Kulturelle Aktivitäten erfolgen meinerseits auf gemeinnütziger und unentgeltlicher Grundlage“, teilte Göbel mit. Auch ihr Verein erhalte keine finanziellen Zuwendungen von der Botschaft. „Meine Arbeit ist auf Kultur, Historisches und Humanistik gegründet“, erklärte Göbel weiter. Die Politik sei nicht ihr Ressort, das überlasse sie den Politikern.

Doch kann eine Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung des Irans in diesen Zeiten unpolitisch sein? Die vom Iran-Haus veröffentlichten Inhalte geben in dieser Frage Aufschluss. Sie sind oft weit weniger harmlos als Gedichte auf einem Rosenfest. In Videos verbreitet die Kulturabteilung der Botschaft Propaganda des Mullahregimes, greift westliche Medien an. Das Iran-Haus arbeitet für online gestreamte Vorträge auch mit dem in der Vergangenheit vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachteten deutschen Islamisten Yavuz Özöguz zusammen, der die Website Muslim-Markt betreibt.

Kultur und Regimepropaganda gehen auf dem Youtube-Account des Iran-Hauses Hand in Hand. © Quelle: Screenshot: RND

Lobeslied auf Soleimani vor brennenden USA-Fahnen

Auf seinem eigenen Youtube-Kanal veröffentlichte der Iran-Haus-Mitarbeiter Yakup Kilic im vergangenen Jahr ein von ihm gesungenes Lobeslied auf den 2020 durch einen US-Drohnenangriff im Irak getöteten Qasem Soleimani. Soleimani war Kommandeur der Quds-Brigade, einer Eliteeinheit der Iranischen Revolutionsgarde. Kilic bezeichnet Soleimani als Helden, der gerächt werden würde. Im zugehörigen Musikvideo sind brennende USA-Fahnen zu sehen. Schon 2006 wurde Kilic in einer Veröffentlichung des American Jewish Committee als Netzwerker der „Khomeini-loyalen Schiiten in Berlin“ beschrieben. Bereits damals hatte Kilic für die Kulturabteilung der iranischen Botschaft gearbeitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deren Iran-Haus, das an einer Durchfahrtsstraße am Rand eines Villenviertels in Berlin-Lichterfelde liegt, wird zwar auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt. Es ist jedoch deutlich kleiner und nicht so repräsentativ gelegen wie die russische Kulturvertretung an der Friedrichstraße. Doch die Nutzung der Räumlichkeiten des Russischen Hauses ist brisant: Die Betreiberin, die russische Regierungsagentur Rossotrudnitschestwo, steht seit Juli 2022 auf der Sanktionsliste der EU.

Das Iran-Haus in Berlin-Lichterfelde. © Quelle: Felix Huesmann/RND

„Sie ist die wichtigste staatliche Agentur für die Propagierung der Soft Power und des hybriden Einflusses des Kremls“, heißt es dort zur Begründung. Die Organisation fungiere seit vielen Jahren „als Dachorganisation für ein Netzwerk russischer Landsleute und Einflussnehmer und finanziert verschiedene Projekte im Bereich öffentliche Diplomatie und Propaganda, indem sie die Aktivitäten prorussischer Akteure konsolidiert und die Narrative des Kremls, einschließlich des historischen Revisionismus, verbreitet.“

Wurde gegen EU-Sanktionen verstoßen?

Die Aufnahme in die EU-Sanktionsliste bedeutet, dass alle von Rossotrudnitschestwo kontrollierten Vermögenswerte in der EU eingefroren sind. „Konkret heißt ‚eingefroren‘, dass verhindert werden muss, dass die Agentur ihre Ressourcen wirtschaftlich verwenden kann“, stellte das juristische Fachportal „Legal Tribune Online“ im Januar klar. Das Russische Haus dürfe deshalb nicht länger als Einkommensquelle etwa durch Ticketverkäufe oder Vermietungen genutzt werden. Nachdem die Berliner Behörden über Monate keine Maßnahmen gegen den Betrieb des Russischen Hauses eingeleitet hatten, hat der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck im Dezember Anzeige erstattet. Seitdem ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Anfrage des RND äußerten sich weder das Russische Haus noch die Kulturabteilung der iranischen Botschaft dazu, ob Gelder für die Anmietung des Gagarin-Saals geflossen sind. Klar ist jedoch: Die iranische Kulturabteilung nutzte den Saal nicht nur für einen Abend. Die Fotos an den Wänden des Raumes waren offenbar Teil einer Ausstellung des Saadi-Kulturinstituts, die dort vom 2. bis zum 8. Februar unter dem Titel „Iran – Unvergessliche Attraktionen“ stattfand. Am 3. Februar war dort laut einem Einladungsflyer des „Instituts“ auch ein Journalist und Verbreiter von Verschwörungserzählungen zu Gast, dessen Beiträge in den vergangenen Jahren unter anderem beim russischen Staatsmedium RT DE und auf der verschwörungsideologischen Plattform KenFM erschienen. Sein Vortragsthema: Die erste Automobilfernfahrt von Frankfurt am Main nach Persien im Jahre 1908.

Und auch Kathleen Göbel ist jetzt bereits wieder im Russischen Haus zu Gast. Vom 1. bis zum 8. März veranstalten ihr Verein, das Iran-Haus und das Saadi-Kulturinstitut dort eine Kalligrafieausstellung. Die vorherigen Fotos an den grün gestrichenen Wänden des Gagarin-Saals wurden dafür abgehängt und durch Kalligrafiedrucke ersetzt. Sich mit jahrtausendealter Kulturgeschichte zu befassen sei ihrer Kenntnis nach bislang nicht sanktioniert, teilte Göbel auf RND-Anfrage mit.