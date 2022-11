Joe Biden, ein Truthahn und die Frage nach der Zukunft

Mit 80 Jahren ist Joe Biden der älteste Präsident in der Geschichte der USA. Zwischen dem bevorstehenden Thanksgiving-Fest und Weihnachten will er über seine politische Zukunft entscheiden. Doch zuvor zeigt er sich noch einmal dynamisch und befreit wie lange nicht.

Washington. Eigentlich ist es ein ebenso altes wie albernes Ritual, das sich jährlich im November vor dem Weißen Haus ereignet: Der Präsident der Vereinigten Staaten begnadigt einen Truthahn, der am bevorstehenden Thanksgiving-Fest nicht geschlachtet wird und gemeinsam mit seinem oder ihrem Partner den Lebensabend auf einer Farm oder einem Universitäts-Campus verbringen darf. Doch es lag nicht nur am herrlichen Herbstwetter, dass die Veranstaltung an diesem Montag eine besondere Beachtung fand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Präsident Joe Biden sparte in seiner launigen Rede nicht mit Anspielungen auf die aktuelle politische Lage. Bei den Zwischenwahlen habe es kein „Ballot-Stuffing“ gegeben habe, betonte er. Wörtlich bedeutet das „Wahlfälschung“, auch wenn die meisten Amerikaner beim „Stuffing“ derzeit eher an die mit Kräutern, Zwiebeln, Äpfeln und Kastanien vermengten Brotstücke denken dürften, die sie in ihren Truthahn stopfen. „Die einzige rote Welle in diesem Jahr wird es geben, wenn mein Schäferhund Commander die Cranberry-Sauce auf dem Tisch umstößt“, kalauerte Biden in Anspielung auf den ausgebliebenen Midterm-Erfolg der Republikaner, deren Parteifarbe das Rot ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Ich weiß, dass ich begnadigt bin“

Unausgesprochen schwebte über der Veranstaltung auch die Frage nach dem weiteren politischen Schicksal des Redners selbst. Biden ist am Sonntag 80 Jahre alt geworden und damit der älteste Präsident in der Geschichte der USA. Würde er 2024 noch einmal antreten, wäre er fast ein Jahrzehnt älter als der bisherige Rekordhalter Ronald Reagan, der bei der Vereidigung nach seiner Wiederwahl 73 Jahre alt war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Auftritt mit den Truthähnen „Chocolate“ und „Chip“ schien wie gemacht, um Zweifel an der Leistungsfähigkeit des Präsidenten zu zerstreuen. Demonstrativ dynamisch joggte dieser die letzten Schritte bis zum Podium auf dem Rasen, während oben vom Balkon des Weißen Hauses der Schäferhund Commander bellte. Biden hielt eine kurzweilige Rede und verstolperte sich auch beim anschließenden Geplauder mit dem Truthahnzüchter nicht. „Chocolate, Du bist begnadigt“, sagte er zu dem Federvieh und scherzte: „Der denkt sich: Das musst Du nicht sagen. Ich weiß, dass ich begnadigt bin.“

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wer will, kann daraus eine Anspielung auf den Ausgang der Zwischenwahlen herauslesen. Wären die Demokraten wie erwartet brutal abgestürzt, würde jetzt eine lautstarke Debatte über eine erneute Biden-Kandidatur in Washington toben, und potentielle innerparteiliche Kandidaten für einen Generationenwechsel brächten sich in Stellung. Doch die Katastrophe ist ausgeblieben. Biden hat zumindest Zeit gewonnen.

Selten hat man den Präsidenten so gelöst und regelrecht befreit gesehen wie bei dieser Truthahn-Zeremonie. Biden redete frei, er ulkte, er strahlte. Nach dem offiziellen Auftritt ging er auf das geladene Publikum zu und schüttelte fast eine halbe Stunde lang Hände, plauderte ein paar Worte und posierte für Selfies. Das gehört für amerikanische Politiker irgendwie zum Ritual. Aber Biden wirkte dieses Mal geradezu beschwingt. Der mächtigste Mann der Welt schien mit sich im Reinen.

Was jetzt, Donald? Das miserable Abschneiden seiner extremen Kandidaten bei den Zwischenwahlen hat den Nimbus von Donald Trump als Königsmacher beschädigt. Bei den Republikanern gibt es erste Absetzbewegungen. Doch ohne Rücksicht auf seine Partei will der Ex-Präsident am Dienstag seine erneute Bewerbung fürs Weiße Haus verkünden. Jetzt mit RND+ lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kolumbien statt Kambodscha

Das ändert natürlich weder etwas an seinem biologischen Alter noch an den mageren Popularitätswerten oder den gelegentlichen Aussetzern. Durch eine Arthritis in der Wirbelsäule wirkt Bidens Gang oft steif. Seine durch ein frühes Stottern verstärkten Versprecher scheinen zugenommen zu haben. Bei seiner jüngsten Asien-Reise sprach er irrtümlich von Kolumbien statt von Kambodscha und schien einmal die ukrainische Stadt Cherson mit dem irakischen Falludscha zu verwechseln.

Bei einer Umfrage des Senders CNN sprachen sich Anfang des Monats zwei Drittel der Wähler dafür aus, dass Biden sich nicht um eine zweite Amtszeit bewerben solle. Doch ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ist nicht in Sicht. Die blasse Vizepräsidentin Kamala Harris hat in ihrem Amt kaum Spuren hinterlassen. Viele Demokraten bezweifeln, dass sie eine Wahl gewinnen würde. Gleichzeitig könnte eine mögliche Trump-Kandidatur den Ehrgeiz von Biden, noch einmal anzutreten, befeuern: Immerhin ist er der einzige Politiker, der den Rechtspopulisten bislang besiegt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Am Dienstag brach Biden zu der Atlantikinsel Nantucket auf. Dort wird er traditionsgemäß mit seiner Familie das Thanksgiving-Fest am Donnerstag begehen. Wahrscheinlich zwischen Thanksgiving und Weihnachten wolle er über seine politische Zukunft entscheiden, hat er kürzlich angedeutet. Gut möglich, dass ihm beim festlichen Truthahn-Essen eine weitere Federvieh-Metapher einfällt: Sollte er Anfang des nächsten Jahres den Verzicht auf eine zweite Amtszeit verkünden, wäre er in der amerikanischen Politsprache fortan ein „lame duck“ - eine lahme Ente.