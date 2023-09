Zwischen Krieg und Cocktailbar

Liebe Leserin, lieber Leser,

mehr als 5500 Kilometer sind wir in den vergangenen zweieinhalb Wochen durch die Ukraine gefahren, erheblich weiter als von Berlin zum Nordpol. In Odessa, der „Perle am Schwarzen Meer“, haben wir dieses Mal unsere Reise begonnen. Dann sind wir von Saporischschja im Süden über Kostjantyniwka und Kramatorsk im Osten bis nach Kupjansk im Nordosten gefahren, einmal parallel zur Front. Wir waren in Uman in der Zentralukraine, letzte Station unserer Reise war die Hauptstadt Kiew. (Sämtliche Berichte dazu finden Sie hier.)

Can Merey, Fixerin Lera Dubrovska und Fotograf Andy Spyra beim Frühstück an der Front in Bakhmut. © Quelle: Andy Spyra

Wir, das sind bei dieser Reise der Fotograf Andy Spyra, unser Fahrer Denys Denysov und unsere Fixerin Lera Dubrovska gewesen. Fixerinnen und Fixer organisieren Termine und übersetzen, sie kennen Land und Leute, oft gehen gute Geschichten auf ihre Ideen zurück. Dass die Texte, Fotos und Videos entstehen, ist ohnehin immer Teamarbeit. Schon Wochen vor der Reise haben wir über Themen gesprochen, über die wir berichten wollen, darüber, was funktionieren könnte und was schwierig wird, und uns an die Vorbereitungen gemacht.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs.

Dennoch funktioniert am Ende vieles nicht. Die Lage an der Front ändert sich, weswegen Termine dort von den Kommandeuren abgesagt werden. Gegenden, in denen man recherchieren möchte, sind plötzlich nicht mehr zugänglich. Bei dieser Reise hatten wir die Zusage für ein Interview mit Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar, die ich gerne zum Stand der schleppenden Gegenoffensive, zur Forderung nach deutschen Taurus-Marschflugkörpern und zum Putin-Hitler-Vergleich von Präsident Wolodymyr Selenskyj befragt hätte. Wenige Stunden vor dem Termin wurde Maljar entlassen.

Ein großer Teil der Arbeit besteht aus Warten. Warten auf den Presseoffizier, der zur vereinbarten Zeit nicht am Treffpunkt ist, oder darauf, dass man zu den Stellungen der Soldaten kommt. Warten darauf, dass sich die Grenzbeamten bei der Einreise aus Moldau dazu bequemen, Pässe und Gepäck zu kontrollieren. Warten darauf, dass die Soldaten am Checkpoint endlich die Nachricht übermittelt bekommen, dass wir passieren dürfen.

Merey und Spyra arbeiten im Auto. © Quelle: Andy Spyra

Unendlich viel Zeit verbringen wir im Auto, das auch als mobiles Büro dient. Denys hat seinen japanischen SUV mit einem Starlink-Modem ausgerüstet, das auf dem Dach angebracht ist und über Satelliten eine Verbindung mit dem Internet schafft. 1500 Euro hat er dafür auf den Tisch gelegt, dazu kommt eine Flatrate von 100 Euro im Monat. Dafür ist das Netz im Auto oft schneller als bei Denys zu Hause. Auch die ukrainische Armee greift auf Starlink zurück.

Man muss kein Freund von Elon Musk sein, aber das Satelliteninternet ist genial. Das Netz erleichtert die Arbeit sehr, auch diesen Text schreibe ich gerade auf der Rückbank des Autos. Die Flatrate ermöglicht es zudem, dass Denys im Monitor des Wagens bei den oft monotonen Fahrten zwischen schier endlosen Sonnenblumenfeldern Youtube-Videos laufen lässt – und uns zum Beispiel den bizarren ukrainischen Beitrag zum Eurovision Song Contest 2007 präsentiert. Die Werbung zwischen den Videos ist unerklärlicherweise auf Deutsch.

Berichterstattung in der Ukraine: Auslandsreporter gibt Einblick in seinen Tag RND-Auslandsreporter Can Merey berichtet aus dem Auto auf dem Weg zur Gegenoffensive in Saporischschja über seinen Ablauf und das dazugehörige Team. © Quelle: RND/Reuters

Zum ungesunden Sitzen im Auto kommt ungesundes Essen von der Tankstelle. Standardmittagessen sind Hotdogs, die wirklich jede Tanke in der Ukraine anbietet. Die weißen Brötchen sind mit einem Loch versehen, in das Ketchup, Mayonnaise und/oder Senf gefüllt werden, bevor die Wurst in die exakt passende Öffnung eingeführt wird. Bei jeder Reise freue ich mich aufs erste Hotdog. Spätestens nach zwei Wochen kann ich die fettigen „Würstchen im Schlafrock“ nicht mehr sehen.

Grundnahrungsmittel Tankstellen Hot dog. © Quelle: Andy Spyra

Reisen in der Ukraine sind voller krasser Kontraste, die manchmal nicht ganz einfach zu verarbeiten sind. Besuche an der Front zeigen die ganze Brutalität des Krieges, die der russische Präsident Wladimir Putin den Ukrainern aufgezwungen hat. Manche der Soldaten, die gegen die Auslöschung ihres Landes und ihrer Kultur kämpfen, sind gerade einmal 20 Jahre alt. In den befreiten Gebieten erzählen Ukrainer schreckliche Geschichten über Folter durch die russischen Besatzer. Orte in der Frontnähe gleichen Geisterstädten.

In Städten wie Odessa oder Kiew gibt es regelmäßig Luftalarm, auch hier ist kein Schicksal unberührt vom Krieg geblieben – der aber manchmal trotzdem weit weg wirkt. In Odessa sind die Strände und Cafés voll, das Leben muss weitergehen. An unserem letzten Abend in Kiew hat uns Lera die Kneipe Barman Diktat gezeigt, die man in einem Hinterhof in einem Keller findet. Eine Jazzband hat gespielt, während Barkeeperin Maria Cocktails gemixt und ein kanadischer Tourist am Tresen vom 21 Jahren alten Whisky geschwärmt hat. Die Erinnerung an den Krieg kommt dann aber doch wieder, wenn die Bar zeitig zumacht – wegen der Sperrstunde, die ab Mitternacht bis 5 Uhr morgens gilt.

Barmixerin Mary in der ‚Barman Dictat’ Bar in Kiew. © Quelle: Andy Spyra

Wir haben bei dieser Reise wieder Dutzende Menschen gesprochen, Soldaten ebenso wie Zivilisten. Eine bittere Erkenntnis: Niemand rechnet damit, dass bald Frieden herrscht. Unsere letzte Reise in den Krieg in der Ukraine dürfte das noch lange nicht gewesen sein.

Bis zur nächsten Ausgabe

Ihr Can Merey

Was gerade passiert

Die Story des Tages

Gespräch mit Biden, Besuch bei Lawrow: Chinas diplomatischer Drahtseilakt Demonstrative Freundschaft mit Moskau, positive Signale gegenüber Washington: Pekings Außen­politiker wollen ihre Beziehungen zum Westen kitten und gleichzeitig loyal an der Seite Moskaus stehen. Sie versuchen sich an einem fragilen Drahtseilakt. Mehr lesen

Mehr lesen mit dem +

Klare Ansage

Der ukrainische Präsident Selenskyj am Dienstag bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Wir wollen einfach unser Land retten. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat erneut reichweitenstarke Marschflugkörper von den USA und anderen westlichen Partnern erbeten. Sein Land plane nicht, damit Moskau oder andere Ziele auf russischem Boden anzugreifen, sagte er am Rande der UN-Versammlung.,

Zum Artikel

Vorschau

US-Außenminister Antony Blinken spricht auf dem UN-Gipfel für nachhaltige Entwicklung während der UN-Vollversammlung in New York. © Quelle: Caitlin Ochs/Pool Reuters/AP

In New York, dem Hauptsitz der Vereinten Nationen, dauert die UN-Generalversammlung noch bis zum kommenden Dienstag, 26.9., an – und beschert der Stadt wegen weitreichender Absperrungen derzeit ein veritables Verkehrschaos. Insgesamt rund 140 Rednerinnen und Rednern stehen beim weltweit größten diplomatischen Treffen auf der Liste. Doch hohe Vertreter von vier der fünf Atommächten im Weltsicherheitsrat fehlten: Auf Distanz zu den Vereinten Nationen blieben Wladimir Putin, Xi Jinping, Rishi Sunak und Emmanuel Macron. Am Donnerstag wird der Beitrag Chinas erwartet, am Samstag will der russische Außenminister Lawrow sich zu Wort melden.

