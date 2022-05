Zwischen Wahlchaos und Weltfrieden: Marietta Slomka im RND-Podcast

Muss die Bundestagswahl wiederholt werden - in Berlin? Sind Nichtwähler ignorant oder ignoriert? Stellt die Wirtschaft den Weltfrieden vor den Welthandel? All das besprechen die RND-Korrespondenten Geyer und Niesmann im Podcast mit „Heute Journal“-Anchorfrau Marietta Slomka. Die ZDF-Journalistin spricht auch über ihr Buch „Nachts im Kanzleramt“ - und was da so los ist.