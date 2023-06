Oscarpreisträger Alan Arkin mit 89 Jahren gestorben

New York. Der US-Schauspieler und Oscargewinner Alan Arkin („Little Miss Sunshine“) ist tot. Seine Söhne Adam, Matthew und Anthony teilten am Freitag über den Pressesprecher ihres Vaters mit, dass dieser im Alter von 89 Jahren gestorben sei. „Unser Vater war eine einzigartig talentierte Naturgewalt, sowohl als Künstler als auch als Mensch“, hieß es in der Mitteilung.

Letzter Auftritt in „The Kominsky Method“

Jahrzehntelang demonstrierte Arkin seine Vielseitigkeit in komischen und dramatischen Rollen. Zwischen seiner ersten Oscarnominierung für „Die Russen kommen! Die Russen kommen!“ 1967 und seiner letzten für Ben Afflecks „Argo“ lagen mehr als 40 Jahre. 2007 erhielt er den wichtigsten Filmpreis als bester Nebendarsteller für seine Rolle in der Tragikomödie „Little Miss Sunshine“ von Jonathan Dayton und Valerie Faris. Zuletzt war er unter anderem in der Comedyserie „The Kominsky Method“ an der Seite von Michael Douglas zu sehen.

RND/AP