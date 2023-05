„Komplett benebelt“: Mallorca-Sänger wurden K.o.-Tropfen ins Getränk gemischt

Dem Schlagersänger Alex Engel wurden auf Mallorca K.o.-Tropfen ins Getränk gemischt. Das berichtet die „Mallorca Zeitung”. Demnach habe der 34-Jährige am Dienstagabend seinen ersten Auftritt der Saison vor rund 50 Personen in der MK-Arena absolviert. In dem Club an der Playa de Palma tritt Engel ab jetzt wöchentlich auf. Nach dem Auftritt habe er noch ein wenig Zeit mit dem Publikum verbracht, danach sei er weitergezogen.

Am Ende sei er in ein Lokal an der Schinkenstraße gegangen. „Ich habe die DJs besucht und ihnen meine neue Single mitgebracht”, sagte Engel der „Mallorca Zeitung”. Dort habe er sein Getränk auf dem Tisch stehen lassen, und sich mit jemandem unterhalten, nur wenige Meter weiter weg. Als er gegen 1.30 Uhr das Lokal verließ, habe er gemerkt, dass etwas nicht stimmt. „Ich habe mich gefühlt, als ob ich betrunken war. Dabei habe ich über den Abend verteilt höchstens vier kleine Bier getrunken.” Ihm sei nicht klar gewesen, warum er ein Gefühl von Kontrollverlust hatte.

Orientierungslos und benebelt

In einem Instagram-Post erzählt Engel von dem einschneidenden Erlebnis. „Ich war völlig orientierungslos und fühlte mich komplett benebelt. Gar nicht auszudenken, was alles hätte passieren können.” Zum Glück habe sich sein Fahrer um ihn gekümmert. „Alleine wäre ich richtig aufgeschmissen und vollkommen hilflos gewesen und potentiellen Angreifern komplett ausgeliefert …”, heißt es in dem Post. Auch am nächsten Tag sei er noch neben sich gestanden, sagte der Musiker der „Mallorca Zeitung”.

Einen Rat hat er auch parat, wie in dem Post zu lesen ist: „Deshalb: Leute, passt auf euch und vor allem eure Getränke auf! Ich will jetzt hier kein Mitleid, sondern einfach nur euch alle auf das Thema sensibilisieren. Es ist echt krass, wie einen das Zeug weghauen kann.”

Anfangs sei er unsicher gewesen, ob er seine Erfahrung über Social Media teilen sollte. Im Nachhinein hätten ihn die Reaktionen bestärkt, aber auch schockiert: „Es haben Dutzende Leute darunter geschrieben, dass ihnen ähnliches passiert ist.”

Auf sich beruhen lassen will Engel die Sache nicht, er will Anzeige erstatten.

RND/dad