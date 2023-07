TV-Koch Alfons Schuhbeck muss Privatinsolvenz anmelden

Promikoch Alfons Schuhbeck hat jetzt auch Privatinsolvenz anmelden müssen. Das bestätigte sein Insolvenzverwalter am Mittwoch der „Bild“-Zeitung. Demnach habe das Finanzamt München bereits im Dezember vergangenen Jahres einen Insolvenzantrag gestellt. „Herr Schuhbeck versuchte über seine Anwälte, diesen Antrag wegzubekommen und die Forderungen des Finanzamtes zu begleichen. Dies ist ihm nicht gelungen“, so der Insolvenzverwalter.

Verfahren gegen Schuhbeck eingeleitet

Am Mittwoch sei daher wegen Zahlungsunfähigkeit das Insolvenzverfahren gegen Schuhbeck am Amtsgericht München eröffnet worden. „Ich werde nun die Gläubiger von Herrn Schuhbeck anschreiben und sie bitten, mir ihre Insolvenzforderungen bis zum 9. August anzumelden. Am 13. September findet dann beim Insolvenzgericht ein Berichts- und Prüfungstermin statt“, so der Insolvenzverwalter. Zu der genauen Summe, die das Finanzamt vom Gastronomen fordert, machte er keine Angaben.

Um die Unternehmen des Starkochs stand es schon vor den Vorwürfen wegen Steuerhinterziehung nicht gut. Im Juli 2021 hatte Schuhbeck unter anderem für seine Restaurants am Platzl in der Münchner Innenstadt und seinen Partyservice Insolvenz angemeldet. Kurz darauf übernahmen unbekannte Großinvestoren die Aktivitäten seiner Firmen und fusionierten sie zu der „Schuhbeck’s Company GmbH“. Diese soll von der Privatinsolvenz des Gastronomen daher nicht betroffen sein.

Schuhbeck soll Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben

In dem Steuerhinterziehungsverfahren hatte die Staatsanwaltschaft Schuhbeck vorgeworfen, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2015 im Orlando und den Südtiroler Stuben hinterzogen haben soll. Das Landgericht München I verurteilte ihn im Oktober 2022 zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten. Zudem ordnete das Gericht die Einziehung von rund 1,2 Millionen Euro an.

Einen Antrag auf Revision lehnte der Bundesgerichtshof (BGH) zuletzt ab. Die Haftstrafe muss Schuhbeck erst antreten, wenn eine andere Kammer des Landgerichts rechtskräftig über die Einziehungsentscheidung entschieden hat. Wann das der Fall sein wird, ist bislang nicht bekannt.

