Am „Star Wars“-Tag: Carrie Fisher bekommt einen Stern auf dem Walk of Fame

Die Schauspielerin Carrie Fisher, bekannt vor allem als Prinzessin Leia aus der allerersten „Star Wars“-Trilogie, hat einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood erhalten. Fishers Tochter Billie Lourd vertrat ihre verstorbene Mutter bei der Enthüllung des Sterns am Donnerstag. Auf ihrem bedruckten Kleid trug sie dabei ein Porträt von Fisher und warf Glitzer auf den Stern.

„Meine Mutter hat immer gesagt, man ist nicht wirklich berühmt, wenn man kein Pez-Spender ist. Nun, Leute essen jeden Tag Süßigkeiten aus ihrem Hals“, sagte Lourd. „Meine Mama ist ein Doppel-Hammer – ein Pez-Spender und sie hat jetzt einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Mama, du hast es geschafft.“

Ihren Stern bekam Fisher nicht zufällig am 4. Mai. Denn dieser Tag gilt inoffiziell als Star Wars Day. Das Datum May, the Fourth, klingt nämlich ähnlich wie der Satz “May the Force be with you” (Möge die Macht mit dir sein), der häufig in “Star Wars”-Filmen vorkommt.

Auch Mark Hamill, der in den „Star Wars“-Filmen Fishers Bruder Luke Skywalker spielte, war bei der Zeremonie dabei. Er hat (wie auch Han-Solo-Darsteller Harrison Ford) schon einen Stern auf dem Walk of Fame, wo Stars aus Film, Fernsehen, Musik und Unterhaltung verewigt sind. Fisher starb im Jahr 2016.

