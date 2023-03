Ältester Sohn von Musical-Komponist Lloyd Webber mit Magenkrebs im Hospiz

In einer Videobotschaft hat Star-Komponist Andrew Lloyd Webber mitgeteilt, dass sich sein ältester Sohn im Hospiz befindet. Er leide an Magenkrebs, teilte Webber mit. Die Teilnahme an der Premiere seines neuen Musicals in New York sagte der Komponist ab.

London. Der älteste Sohn des britischen Star-Komponisten Andrew Lloyd Webber („Cats“, „Phantom der Oper“), Nicholas (43), ist in ein Hospiz verlegt worden. Er kämpfe dort gegen Magenkrebs, sagte der Oscar-Gewinner in einer am Donnerstag - einen Tag nach seinem 75. Geburtstag - veröffentlichten Videobotschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Sein Sohn, ebenfalls Komponist, habe „das Schlimmste dieser ersten Lungenentzündung überstanden“, die er sich als Folge seines „schrecklichen“ Krebses zugezogen habe. „Wir sind alle hier, die Familie hat sich versammelt, und es ist der richtige Ort für uns alle“, sagte Lloyd Webber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um bei seinem Sohn sein zu können, hatte der Brite die offizielle Premiere seines Musicals „Cinderella“ in New York - in neuer Inszenierung unter dem Titel „Bad Cinderella“ - abgesagt. „Ich bin absolut enttäuscht, dass ich nicht dabei sein kann, aber mein Platz ist im Moment wirklich hier in England“, sagte er.

RND/dpa