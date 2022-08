Die Verletzungen waren zu schwer: Eine Woche nach ihrem Unfall am 5. August stirbt Schauspielerin Anne Heche in einem Krankenhaus. Nur rund 20 Minuten vor dem Vorfall nahm sie sich noch Zeit für ein Foto mit einem Fan, der nun von der Begegnung erzählt.

Los Angeles. Nach einem Autounfall am 5. August um 10.56 Uhr wird die Schauspielerin Anne Heche in ein Krankenhaus gebracht. Eine Woche später, am 12. August, wird sie für hirntot erklärt. Kurz vor dem Unfall war sie in einem Friseurgeschäft in Los Angeles, wie ein Selfie auf Instagram zeigt. Darauf posiert Heche mit einer Perücke in der Hand mit Salonbesitzer Richard Glass (51).

Glass postete das Bild um 10.35 Uhr auf Instagram, etwa 20 Minuten später hatte Heche ihren schweren Unfall. „Ich habe das Bild gepostet und nicht einmal eine Stunde später fing es an zu explodieren“, sagte Glass der „New York Post“ am vergangenen Dienstag über seinen Post, von dem er ursprünglich angenommen hatte, dass es nichts anderes sein würde als ein Foto von einem „zufälligen“ Besuch eines Hollywoodstars.

Glass über Heche: „Sie war höflich und herzlich“

Die Polizei hatte nach dem Unfall erklärt, sie ermittele wegen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinflusses. Diese Ermittlungen sind nach ihrem Tod eingestellt worden. Die Frage, ob Glass irgendwelche Anzeichen dafür entdeckt habe, dass sie betrunken gewesen sei oder Drogen genommen habe, verneinte der Ladeninhaber deutlich. „Sie war höflich und herzlich“, betonte Glass. „Es war äußerst angenehm – sie war eine Freude“, sagte er der Nachrichtenseite.

Glass, der sein Studio demnach seit 21 Jahren betreibt, erzählte gegenüber der „New York Post“ weiter, dass es der erste Besuch von Heche in seinem Laden gewesen sei. „Sie kam durch den Hintereingang meines Studios, während ich an einem Kunden arbeitete, und sagte, dass sie eine rote Perücke haben wollte“, erinnerte er sich. Die, die ihr gefiel, „war weder geschnitten noch gestylt“, und er sagte ihr, wenn sie später wiederkäme, würde er sie waschen, konditionieren und vollständig vorbereiten lassen.

„Sie sagte: ‚Keine Sorge, ich nehme sie jetzt‘“, erzählte der 51-Jährige und sagte, sie habe auch spezielles Shampoo und Spülung dafür gekauft. 125 Dollar habe alles zusammen gekostet. „Die ganze Begegnung dauerte weniger als zehn Minuten“, sagte Glass.

Heches Unfall am 5. August

Der Unfall hatte sich nach Angaben der Feuerwehr von Los Angeles (LAFD) am 5. August im Stadtteil Mar Vista ereignet. Heches Auto sei mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus gerast und erst nach knapp zehn Metern zum Stehen gekommen. Das Fahrzeug und das Haus fingen Feuer. Heche wurde noch lebend in ein Krankenhaus gebracht.

