BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MARCH 12: Anne Heche attends the 74th Annual Directors Guild Of America Awards at The Beverly Hilton on March 12, 2022 in Beverly Hills, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images)

Los Angeles. Die mit 53 Jahren gestorbene US-Schauspielerin Anne Heche hat nach Angaben ihrer Söhne Homer (20) und Atlas (13) auf dem „Hollywood Forever“-Friedhof in Los Angeles ihre letzte Ruhestätte gefunden. „Wir sind überzeugt davon, dass unsere Mutter die Stelle, die wir gewählt haben, lieben würde“, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung Homers laut „People.com“. Der Platz sei wunderschön und sie ruhe nun „inmitten ihrer Hollywood-Kollegen“.

Heche war vorige Woche eingeäschert worden. Der Urnenplatz befindet sich laut „TMZ.com“ in der Wand eines Mausoleums, nahe den Grabstätten der Schauspieler Mickey Rooney und Burt Reynolds. Auf dem Friedhof sind auch Filmgrößen wie Rudolph Valentino, Douglas Fairbanks und Judy Garland bestattet.

Anne Heche am 11. August für hirntot erklärt

Am 5. August war Heche in einem Viertel im Westen von Los Angeles mit ihrem Auto in hohem Tempo in ein Haus gerast. Dabei brach ein Feuer aus, als die Schwerverletzte dort eingeklemmt im Wagen saß. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Am 11. August wurde Heche für hirntot erklärt, doch blieb sie für drei weitere Tage an lebenserhaltenden Geräten angeschlossen, damit ihre Organe gespendet werden konnten. Später wurde ihr Tod von der Gerichtsmedizin als Unfall eingestuft, als Todesursache wurden Rauchvergiftungen und Verbrennungen genannt.

Hollywoodstar der 90er Jahre

Heche zählte in den späten 90er Jahren zu den größten Hollywoodstars. Im Krimidrama „Donnie Brasco“ spielte sie an der Seite von Johnny Depp, in „Sechs Tage, sieben Nächte“ stand sie mit Harrison Ford vor der Kamera, im Katastrophenfilm „Volcano“ mit Stars wie Tommy Lee Jones und Don Cheadle. Bekannt war sie außerdem aus TV-Serien wie „Chicago P.D.“ und „Ally McBeal“.

In ihren Memoiren von 2001 machte Heche auch ihren jahrelangen Kampf mit psychischen Problemen und eine von sexuellem Missbrauch überschattete Kindheit zum Thema.

RND/dpa und AP