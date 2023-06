Schlagerstar Annemarie Eilfeld muss nach Auftritt in ARD-Show ins Krankenhaus

Es war ein Auftritt, wie ihn Annemarie Eilfeld (33) eigentlich Dutzende Male im Jahr absolviert: Am Sonntag stand die durch die Castingshow „DSDS“ bekannt gewordene Sängerin in der ARD‑Sendung „Immer wieder sonntags“ auf der Bühne, sang ihr neues Lied „So lang gewartet“. Doch Stunden nach den Dreharbeiten ging es Eilfeld plötzlich so schlecht, dass sie ins Krankenhaus musste. Die Diagnose: ein Hitzeschlag.

Rund 30 Grad herrschten bei dem Auftritt im Europa-Park in Rust, in praller Sonne stand die 33‑Jährige auf der Bühne. Am Abend, sie war da bereits wieder zu Hause in Sachsen-Anhalt, fühlte sich Eilfeld plötzlich benommen und bekam starke Kopfschmerzen, wie sie der „Bild“-Zeitung sagte. „Ich musste mich ständig übergeben und konnte nicht mehr stehen. Es ging ganz schlimm bergab mit mir. Morgens um 5 Uhr hat mich meine Mama dann in die Notaufnahme des Krankenhauses in Zerbst gefahren.“

Dort wurde ihr Blut abgenommen, über einen Tropf bekam sie Elektrolyte. „Die Ärzte gehen von einem Hitzschlag in Verbindung mit zu viel Stress aus“, so Eilfeld. Sie müsse zur Beobachtung in der Klinik bleiben, weitere Untersuchungen sollen folgen. Ihre Lehre aus dem Vorfall: „Ich werde in Zukunft vorsichtiger sein bei Auftritten in der Sommerhitze.“

