Der Terminator als Bauarbeiter: Arnold Schwarzenegger beseitigt nerviges Schlagloch

„Lasst uns nicht klagen, lasst uns etwas dagegen tun“: Seiner Ankündigung ließ Arnold Schwarzenegger Taten folgen und füllte ein Schlagloch in seinem Wohnviertel in Los Angeles. Ein Video von der Aktion teilte er selbst auf Twitter.

© Quelle: The Office of Arnold Schwarzenegger via AP

Arnold Schwarzenegger beseitigt ein Schlagloch in einer Straße in Los Angeles.

Los Angeles. Selbst ist der Mann: Genervt von einem riesigen Schlagloch in seinem Wohnviertel in Los Angeles, hat der Schauspieler und frühere kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger persönlich zur Schaufel gegriffen und das Loch gefüllt. Schwarzenegger twitterte am Dienstag ein Video, das ihn und einen Helfer beim Ausbessern des Straßenbelags in Brentwood zeigt.

Arnold Schwarzenegger: „Seit drei Wochen habe ich darauf gewartet“

Nachdem das ganze Viertel von dem riesigen Schlagloch genervt gewesen sei, das seit Wochen Autos und Fahrräder beschädige, seien er und sein Team aktiv geworden und hätten es beseitigt. „Ich sage immer: Lasst uns nicht klagen, lasst uns etwas dagegen tun. Bitte schön!“

Eine Nachbarin rief ihm durchs geöffnete Autofenster einen Dank zu. „Mann muss es selbst machen“, antwortete Schwarzenegger in Arbeitsschuhen, Lederjacke und Sonnenbrille, die an seine Rolle im Film „Terminator“ erinnerten. „Seit drei Wochen habe ich darauf gewartet, dass dieses Loch gefüllt wird.“

Daniel Ketchell, ein Sprecher Schwarzeneggers, sagte, die Bewohner des Viertels hätten wiederholt darum gebeten, dass die vom Winterwetter verursachten Schlaglöcher und Risse in den Straßen repariert würden. Nach offiziellen Angaben gingen in Los Angeles seit dem 30. Dezember fast 20.000 Anfragen zur Beseitigung von Straßenschäden ein, bis zum 6. April seien mindestens 17.549 Schlaglöcher gefüllt worden.

