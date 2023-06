Unzureichender Terrorschutz, fehlende Reparatur- und Inspektionsmöglichkeiten und ablaufende Genehmigungen: Eine neue BUND-Studie zu den Zwischenlagern für Atommüll wirft viele Fragen auf. Wo die Probleme liegen.

Hannover. Wie sicher ist der hochradioaktive Atommüll in Deutschland? Eine neue Studie im Auftrag der Umweltschutzorganisation BUND, die dieser Zeitung vorliegt, zeigt, dass die Situation in den insgesamt 16 deutschen Zwischenlagern teils hochproblematisch ist. „Deutschland geht erschreckend unvorsichtig und konzeptionslos mit seinem Atommüll um“, sagt der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt. Aus der Studie geht hervor, dass der Terrorschutz für die Lager unzureichend ist, Reparatur- und Inspektionsmöglichkeiten fehlen und das Sicherheitskonzept dringend an die verlängerte Lagerdauer angepasst werden muss.