The Weeknd hat am Soundtrack für den Film „Avatar: The Way of Water“ mitgewirkt. Der kanadische R&B-Star teilte einen kleinen Vorgeschmack auf seine Musik auf Instagram. Auch „Avatar“-Produzent Jon Landau gewährte auf Twitter einen kleinen Einblick.

„Avatar: The Way of Water“: The Weeknd wirkt an Film-Musik mit

Los Angeles. Der kanadische R&B-Star The Weeknd wirkt am Soundtrack für den Film „Avatar: The Way of Water“ mit. Einen kleinen Vorgeschmack darauf teilte der 32-Jährige am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram. Er postete eine kurze Musiksequenz, in der man einen Chor singen hört, und dazu das „Avatar“-Logo.

Ebenfalls am Sonntag teilte „Avatar“-Produzent Jon Landau (62) auf Twitter ein gemeinsames Foto mit The Weeknd. „Wie die Na’vi sagen, "Zola'u nìprrte' soaiane Avatar"… Willkommen in der Avatar-Familie“, schrieb er dazu. Wie umfangreich die Beteiligung von Abel Tesfaye alias The Weeknd an dem Film ist, wurde zunächst nicht bekannt.

Erfolgreichster Film der Geschichte

Mit „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ (2009) schuf Regisseur James Cameron den finanziell erfolgreichsten Film der Geschichte. Die weltweiten Einnahmen lagen bei 2,8 Milliarden Dollar. 2017 begann Cameron mit der gleichzeitigen Arbeit an vier weiteren „Avatar“-Filmen.

Der zweite Teil kommt Mitte Dezember in die Kinos, gefolgt von den weiteren Teilen 2024, 2026 und 2028.

