Ihr Vater starb an Demenz: Ilka Bessin will im Bademantel auf die Krankheit aufmerksam machen

Mit der Bademantel-Challenge will die Deutsche Demenzhilfe vor dem Welt-Alzheimer-Tag am 21. September auf die unheilbare Krankheit aufmerksam machen. Der Herausforderung stellte sich auch die Komikerin Ilka Bessin und veröffentlichte bei Instagram ein Video, in dem sie in einem pinkfarbenen Bademantel auf einem Gehweg in Berlin steht. In dem Post berichtet sie auch von einem Alzheimer-Fall im engsten Familienkreis.

„Da bin ich im Bademantel“, sagt die 51-Jährige, die mit der Kunstfigur Cindy aus Marzahn zum Star wurde, in dem Clip. Sie sei von Martin Rütter nominiert worden und mache bei der Social-Media-Challenge gern mit, um auf das Thema Alzheimer und Demenz aufmerksam zu machen – das sei „ein wichtiges Thema“. Am Ende des Videos nominiert Bessin noch Mario Barth, Jürgen Vogel und die Mannschaft von Hertha BSC, ebenfalls bei der Bademantel-Challenge mitzumachen. „Gebt alles!“

Warum ihr das Thema besonders am Herzen liegt, verrät die Komikerin in dem Text zum Video. Ihr Vater litt an Demenz, sie war dabei, als er einer Ärztin sagte: „Ja, ich fange an, zu vergessen.“ Der Satz habe sie damals tieftraurig gemacht. „Ich kann mir nicht vorstellen, was in einem vorgeht, wenn man das bemerkt. Solidarisiert euch mit den Betroffenen und Angehörigen, denn Alzheimer betrifft leider immer mehr Menschen und die Forschung kann jede Unterstützung gebrauchen“, so Bessin. Der Vater der Komikerin war 2016 an den Folgen der Krankheit gestorben.

Auch andere Promis wie Detlef Steves, Martin Rütter oder Katy Karrenbauer haben schon bei der Bademantel-Challenge mitgemacht.

RND/seb