﻿Barbara Schöneberger: „Wenn ich das deutsche Fernsehen einschalte, sehe ich nur noch Frauen“

Neuer Film

Margot Robbie über „Barbie“-Rolle: „Sie wird sexualisiert“

Am 20. Juli erscheint der erste „Barbie“-Spielfilm. Margot Robbie hat sich in der „Vogue“ nun etwas kritisch zu ihrer Rolle geäußert. Erste Einblicke in die rosa Plastikwelt gibt auch ein neuer Trailer.