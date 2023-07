„Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig soll berühmte Fantasyromane für Netflix verfilmen

Los Angeles. Der knallbunte „Barbie“-Film von Regisseurin Greta Gerwig - mit Margot Robbie und Ryan Gosling als Barbie und Ken - wird Mitte Juli in den Kinos anlaufen. Und laut US-Medienberichten hat die gefragte kalifornische Filmemacherin schon ein weiteres Prestigeprojekt sicher: Für Netflix soll Gerwig (39, „Lady Bird“, „Little Women“) mindestens zwei Spielfilme basierend auf den Fantasy-Romanen „Die Chroniken von Narnia“ inszenieren, wie die Zeitschrift „New Yorker“ am Montag berichtete.

Netflix sicherte sich „Narnia“-Filmrechte bereits 2018

Der Streamingdienst hatte sich 2018 die Filmrechte an der siebenbändigen Saga des irischen Schriftstellers C.S. Lewis gesichert. Die Romane über Abenteuer in der magischen Welt Narnia, die Lewis zwischen 1950 und 1956 veröffentlichte, wurden weltweit über 100 Millionen Mal verkauft. Die britische BBC zeigte von 1988 bis 1990 drei Miniserien, im Kino liefen zwischen 2005 und 2010 die drei Teile „Der König von Narnia“, „Prinz Kaspian von Narnia“ und „Die Reise auf der Morgenröte“. Sie spielten insgesamt über 1,5 Milliarden Dollar ein. Es geht um die Abenteuer von vier Geschwistern in einer Parallelwelt mit magischen Bewohnern. In dem Sagenreich treffen sie auf böse Mächte und auf den gutherzigen Löwen Aslan.

Gerwig machte früher selbst als Schauspielerin Karriere und 2018 dann mit ihrem Regiedebüt „Lady Bird“ Schlagzeilen. Als erst fünfte Frau überhaupt wurde sie für den Regie-Oscar nominiert, am Ende ging sie aber leer aus. Gerwig wurde damals auch für das beste Original-Drehbuch nominiert, so wie später mit dem Drehbuch für „Little Women“ (2020).

