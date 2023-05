„Bauer sucht Frau“-Paar Anna und Gerald Heiser hatte schweren Unfall

Anna und Gerald Heiser, bekannt aus der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ und der Vox-Auswandererdoku „Goodbye Deutschland“, sind in Namibia in einen Autounfall mit einer Antilope verwickelt gewesen. Die 32-Jährige berichtete über das Erlebnis auf Instagram.

In ihren Storys erzählte sie am Wochenende, eine Kudu-Antilope sei seitlich in das Auto gerannt, in dem sie, ihr Mann Gerald (37), ihr zweijähriger Sohn Leon und die knapp 6 Monate alte Tochter Alina unterwegs waren. Laut RTL wurde durch den Aufprall eine Scheibe zerschlagen, die Antilope sei „mit ihrem Maul in der Kabine“ gelandet. Alle blieben unverletzt – Tochter Alina wurde der Mutter zufolge durch den Kindersitz gerettet.

Der Vorfall macht Anna Heiser aber offenbar weiter zu schaffen. In einem Instagram-Post schrieb sie am Sonntag: „Ich fühle mich nackt. Nicht körperlich nackt, sondern psychisch nackt. Ausgeliefert. Machtlos.“ Sie habe Angst davor, wieder in ein Auto steigen zu müssen, vor allem aber habe sie Angst um ihre Kinder. Zusammenstöße mit Antilopen würden in Namibia eher selten vorkommen. „Aber was, wenn das Glück aufgebraucht ist“, reflektierte sie über den Unfall.

Anna Heiser sprach zuletzt über die schwere Geburt ihrer Tochter

Eine psychische Belastung, die sich aktuell anscheinend bei jeder weiteren Autofahrt bemerkbar macht. In ihrer Story am Montag teilte Heiser ihr Gefühl beim Autofahren mit ihren Followerinnen und Followern: „Wir sind gerade auf dem Weg nach Hause. Ich versuche, nicht zu hyperventilieren.“ Sie müsse sich zusammenreißen, damit ihr kleiner Sohn Leon dies nicht bemerke.

Die 32-Jährige ruft dazu auf, besser aufzupassen. In Namibia gäbe es zwar kein Gesetz, das vorschreibt, Kinder anzuschnallen. „Es ist okay, wenn ihr auf der Farm Schritttempo fahrt“, sagt sie. „Aber auf der Straße seid ihr nicht mit 15 km/h unterwegs.“

Anna und Gerald Heiser hatten sich 2017 bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt. Das Paar lebt inzwischen in Namibia auf einer Farm. Zuletzt sprach Anna Heiser über ihre emotionale Belastung durch die dramatische Geburt der kleinen Alina im vergangenen November.

