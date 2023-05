„In Kaiserschmarrn und Sauerkraut erstickt“: Benito Bause trauert München nicht nach

Berlin. Der Schauspieler Benito Bause („Doppelhaushälfte“, „All You Need“) ist vor kurzem von München nach Berlin umgezogen und völlig begeistert. „Der künstlerisch vibrierende Puls dieser Stadt ist allgegenwärtig“, schilderte der 32-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „In München war es eher eine selektive Wahrnehmung, die irgendwann in Kaiserschmarrn und Sauerkraut erstickt ist. Berlin macht jeden künstlerischen Gedanken plötzlich fruchtbar und verfolgenswert. Denn mit Sicherheit gibt es irgendwo noch einen Irren mit ähnlichen Ambitionen. Zusammen macht es nämlich am meisten Spaß, Theater zu spielen oder zu musizieren.“

Bause ist jetzt in der zweiten Staffel der Comedy-Serie „Doppelhaushälfte“ zu sehen. Die neuen Folgen stehen von diesem Freitag an in der ZDF-Mediathek. Am 9. Mai starten sie linear beim Fernsehsender ZDFneo. Es geht um das Zusammenleben von sehr verschiedenen Familien in einem Haus im Berliner Speckgürtel.

Privat zieht es Bause nicht in die Vororte: „Die Vorstadt hebe ich mir für den Herbst meines Lebens auf. Momentan befinde ich mich viel mehr im Frühling.“ Er lebt in Berlin-Friedrichshain.

