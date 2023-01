Bericht: König Charles kommt im März nach Deutschland

Sein erster Besuch in Deutschland als König steht an: Charles III. war bereits mehr als 30-Mal hierzulande, doch bisher immer als Prinz. Im März will er nun nach Berlin und Hamburg reisen, eventuell auch noch in eine dritte Stadt.

Großbritanniens neuer König, Charles III., plant seinen ersten Besuch als Staatsoberhaupt in Deutschland: Laut stern-Informationen will der britische Royal vom 29. bis 31. März Berlin und Hamburg besuchen – noch vor seiner offiziellen Krönung im Mai. Zudem sei eine dritte Station in Ostdeutschland im Gespräch. Der Buckingham-Palast wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. Reisepläne würden zu gegebener Zeit bekanntgegeben, hieß es von einer Sprecherin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allerdings wird die Bundesrepublik Berichten zufolge nicht der erste Stopp auf der ersten Auslandsreise des neuen britischen Monarchen sein: In den Tagen zuvor will der König demnach Frankreich besuchen und dort den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen, wie die französische Zeitung „Le Parisien“ berichtete.

Letzter Besuch von Charles im November 2020

Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September des vergangenen Jahres britischer Monarch. Seine Krönung soll Anfang Mai stattfinden. Als Thronfolger war Charles bereits häufig zu Gast in Deutschland – zuletzt zum Volkstrauertag im November 2020 mit seiner Frau Camilla. Auch in diesem Frühling soll sie ihn nach Deutschland begleiten. Insgesamt soll Charles seit seinem ersten Deutschland-Besuch 1962 mehr als 30 mal hier gewesen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/hsc/dpa