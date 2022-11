Popstar Aaron Carter gestorben: Er wurde nur 34 Jahre alt

Der Sänger Aaron Carter ist tot in seinem Haus in Kalifornien gefunden worden - die Hintergründe sind bislang unklar. Carter wurde 34 Jahre alt.

Der Sänger Aaron Carter („Crush on You“) ist tot. Das bestätigte sein Agent Roger Paul auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Mutter Carters. Er wurde 34 Jahre alt.

Carter sei am Samstag in seinem Haus im kalifornischen Lancaster tot aufgefunden worden, berichteten zuvor unter anderem das Promiportal „TMZ“ und das Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“ und das Promimagazin „People“. Die Hintergründe seines Todes seien noch unklar, Ermittler gehen laut „TMZ“ allerdings zurzeit nicht von einem Verbrechen aus.

Der Bruder des Backstreet-Boys-Sängers Nick Carter kämpfte sei Jahren mit seiner Drogensucht. 2019 sprach er in der US-Show „The Doctors“ über seine psychischen Probleme und zählte dabei seine von Ärzten bestätigten Krankheiten auf: „Die offizielle Diagnose ist, dass ich an multipler Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie und akuter Angst leide“, sagte Carter. Außerdem sei er manisch-depressiv.

Carter feierte 1997 als Opening Act für die Backstreet Boys erste Erfolge. Sein Debütalbum „Aaron Carter“ erreichte Goldstatus, der Nachfolger „Aaron‘s Party (Come and Get It)“ war noch erfolgreicher.

Er war 2006 neben seinen Geschwistern Nick, B.J., Aaron, Leslie und Angel Carter in der Reality-Serie „House of Carters“ zu sehen. Leslie Carter starb im Januar 2012 im Alter von 25 Jahren an einer Überdosis Drogen.

RND/sf, mit dpa