Hollywood-Spross Deacon Phillippe debütiert in Netflix-Serie

Ein Hollywood-Spross feiert sein Netflix-Debüt. Deacon Phillippe, Sohn von Reese Witherspoon und Ryan Phillippe, tritt in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern. Auf Instagram kündigte der 18-Jährige an, bald in der Serie „Noch nie in meinem Leben...“ (Original: „Never Have I Ever“) zu sehen zu sein.