Country-Star Blake Shelton enthüllt seinen Stern auf dem „Walk of Fame“

Los Angeles. Country-Star Blake Shelton hat nun einen festen Platz in Hollywood. Der 46-jährige Sänger enthüllte am Freitag (Ortszeit) seinen Stern auf dem „Walk of Fame“. Es ist die 2755. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood. Diese Auszeichnung zu erhalten sei wirklich „schockierend“, sagte der Musiker aus dem US-Staat Oklahoma. Er habe zwar immer davon geträumt, seine Songs im Radio zu hören, aber nie erwartet, es so weit zu bringen. Diesen Stern wolle er seinem Bruder Richie widmen, sagte Shelton. Er war 1990 bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als Blake 14 Jahre alt war.

Als Gastredner zollten bei der Zeremonie unter anderem Adam Levine (44), Frontmann der US-Band Maroon 5, und Sängerin Gwen Stefani (53) Tribut. Ihr Ehemann habe diese Auszeichnung wirklich verdient, sie sei so stolz auf ihn, sagte Stefani.

Country-Star Blake Sheldon mit seinem Stern auf dem „Walk of Fame“. © Quelle: IMAGO/UPI Photo

Stefani und Shelton lernten sich bei „The Voice“ kennen

Die frühere No-Doubt-Frontfrau und der Country-Star hatten sich als Coaches bei der US-Castingshow „The Voice“ kennengelernt. Seit 2015 sind sie ein Paar, 2021 heirateten sie auf Sheltons Anwesen in Oklahoma. Aus einer früheren Ehe mit dem Rockmusiker Gavin Rossdale hat Stefani drei Söhne. Shelton war zuvor zweimal verheiratet, bis 2015 mit der Country-Sängerin Miranda Lambert.

Der vielfach preisgekrönte Country-Hüne ist durch Hits wie „Lonely Tonight“, „Sure Be Cool If You Did“, „All About Tonight“ und „God’s Country“ bekannt. Im Jahr 2017 kürte ihn die US-Zeitschrift „People“ zum „Sexiest Man Alive“.

RND/dpa