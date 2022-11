Boris Becker könnte noch vor Weihnachten nach Deutschland abgeschoben werden

Große Trauerfeier für erschossenen US-Rapper Takeoff

Rund zehn Tage nach dem Tod des US-Rappers Takeoff ist der Musiker bei einer Trauerfeier in Atlanta beigesetzt worden. Der 28-jährige Takeoff, mit bürgerlichem Namen Kirsnick Khari Ball, war am 1. November in der texanischen Stadt Houston erschossen worden.