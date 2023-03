Boris Becker lästert über Nochehefrau Lilly – die kontert

In einem Interview hat Boris Becker über seine Patchworkfamilie und die Beziehungen zu seinen Ex-Partnerinnen gesprochen. Dabei stichelte er gegen seine Nochehefrau Lilly Becker. Doch die wollte den Seitenhieb nicht auf sich sitzen lassen.

Fünf Jahre nach ihrer Trennung scheint es zwischen Boris Becker und seiner Nochehefrau Sharlely „Lilly“ Becker noch immer Spannungen zu geben. Das ließ die Tennislegende in einem Interview mit der britischen Zeitung „Telegraph“ durchblicken. Becker sprach darin unter anderen über seine Patchworkfamilie und stichelte in diesem Zusammenhang gegen seine Ex.

Becker hat vier Kinder mit drei Frauen. Gegenüber dem „Telegraph“ verriet er, wie er die Beziehungen zu seinen ehemaligen Partnerinnen bewertet. Über seine erste Frau Barbara, mit der er die beiden Söhne Noah und Elias hat, sagte der Tennisstar: „Es braucht intelligente Eltern, um einen Weg zu finden. Barbara ist sehr intelligent. Wir haben zwei wunderbare Söhne, die das Beste von uns verdient haben. Das ist das Geheimnis unserer Patchworkbeziehung.“

Sticheleien gegen Lilly Becker

Eine ähnliche Beziehung habe er zu der Mutter seiner Tochter. Sie habe „eine unglaubliche Erziehungsarbeit“ geleistet. Aus der Affäre mit Angela Ermakova ging im Jahr 2000 seine Tochter Anna hervor. „Sie ist jetzt eine starke, unabhängige junge Frau“, sagte Becker über Anna, die aktuell bei „Let’s Dance“ teilnimmt.

Nach Haftentlassung: Boris Becker berichtet über Zeit im Gefängnis In einem Interview des Senders Sat.1 hat der Ex-Tennisstar Boris Becker über seine Zeit im britischen Gefängnis gesprochen. © Quelle: dpa

Einzig gegen Lilly (bürgerlich Sharlely) Becker richtete der Tennisstar einen Seitenhieb. „Ich hoffe, dass wir mit Sharlely den gleichen Punkt erreichen können, aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben gute und schlechte Momente“, sagte er über seine Nochehefrau. Und er setzte nach: „Nun ja, sie hat ihre Meinung, die nicht immer richtig oder rechtlich korrekt ist. Ich werde es dabei belassen.“ Lilly und Boris Becker sind seit 2018 getrennt, allerdings offiziell noch verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn heißt Amadeus.

Sie kontert schlagfertig

Die Sticheleien von ihrem Ex wollte Lilly Becker offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Über die „Bild“-Zeitung konterte die Niederländerin: „Boris hält sich scheinbar für intelligenter als alle um ihn herum. Darum freue ich mich schon darauf, dass er bald seinen Verpflichtungen für seinen Sohn nachkommt.“

Seit 2020 ist Boris Becker mit Freundin Lilian de Carvalho Monteiro zusammen. Nach Jahren in der Krise scheint es für die Tennislegende nun wieder bergauf zu gehen: Im Dezember 2022 wurde er aus der Haft entlassen und auch die ersten Werbedeals hat er schon in der Tasche.

