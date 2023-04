Boris Becker über seine Zeit in Haft: „Man kämpft jeden Tag ums Überleben“

Bahn AG erneuert Tunnel

Bahntunnel: Deshalb lohnt in Krogaspe ein Spaziergang am Ostersonnabend

Am späten Sonnabend könnte sich ein Spaziergang zur Baustelle am Bahntunnel bei Krogaspe lohnen. Nach Angaben des verantwortlichen Baustellenleiters wird das neue Bauwerk etwa ab 22 Uhr in die Lücke gepresst. In Nortorf ist das bereits am Ostersonnabend auf den Stahlschienen passiert.