„Breaking Bad“-Schauspieler Mike Batayeh mit 52 Jahren verstorben

Der US‑Schauspieler Mike Batayeh ist im Alter von 52 Jahren verstorben. Er war für seine Auftritte in der Erfolgsserie „Breaking Bad“ und als Comedian bekannt. Wie die US‑amerikanische Nachrichtenwebseite „TMZ“ berichtet, starb der Schauspieler bereits am 1. Juni zu Hause in Michigan im Schlaf an den Folgen eines Herzinfarktes. Seine Schwester Diane sagte, sein Tod sei sehr plötzlich eingetreten – Batayeh habe keine Vorgeschichte von Herzerkrankungen gehabt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Familie schreibt in einem Statement über seinen Tod: „Er wird von allen, die ihn geliebt haben, sehr vermisst werden, ebenso seine Fähigkeit, so vielen Menschen Lachen und Freude zu bringen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Batayeh hinterlässt fünf Schwestern und eine große Familie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durch seine Rolle des Waschsalonmanagers Dennis Markowski in der Erfolgsserie „Breaking Bad“ wurde Mike Batayeh international bekannt. Außerdem hatte er Auftritte in Serien wie „CSI: Miami“ und in Filmen wie „Leg dich nicht mit Zohan an“.

RND/vkoe