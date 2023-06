Ausgaben der britischen Monarchie erneut gestiegen: So viel verdient Prinz William

Die Ausgaben für die Monarchie im Vereinigten Königreich sind das zweite Jahr in Folge gestiegen. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht des Palasts hervorgeht, erhöhten sich die Nettoausgaben im Finanzjahr 2022/23 (5. April) um 5,1 Millionen Pfund – oder 5 Prozent – auf 107,5 Millionen Pfund (124,5 Millionen Euro). Königliche Beraterinnen und Berater machten dafür den Thronwechsel nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im September ebenso verantwortlich wie die Inflation und andauernde Kosten für die jahrelange Renovierung des Buckingham-Palasts. Finanziert wurden die Mehrausgaben durch Rücklagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die einzelnen Posten zeigten ein gemischtes Bild. So sanken die Reisekosten der königlichen Familie um 600.000 Pfund auf 3,9 Millionen Pfund. Hingegen stiegen die Kosten für Hausverwaltung und Bewirtschaftung um 1,3 Millionen auf 2,4 Millionen Pfund und die Personalkosten um 3,4 Millionen auf 27,1 Millionen Pfund. Das lag auch an einer Gehaltserhöhung von 5 bis 6 Prozent.

Finanzchef spricht von „Jahr der Trauer, des Wandels und des Feierns“

Insgesamt betrug der sogenannte Sovereign Grant – das ist die Jahreszahlung, die das Königshaus aus dem Staatshaushalt bezieht – wie auch im Jahr davor 86,3 Millionen Pfund. Davon sind 51,8 Millionen Pfund für die offiziellen Aufgaben des Königs und seines Haushalts vorgesehen und 34,5 Millionen Pfund für andauernde Renovierungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Finanzchef des Palasts, Michael Stevens, als sogenannter Keeper of the Privy Purse, sprach von einem „Jahr der Trauer, des Wandels und des Feierns, wie es unsere Nation seit sieben Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat“. In den Berichtszeitraum fielen die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Thronbesteigung von Queen Elizabeth, die Trauerzeit nach dem Tod der Königin sowie der Beginn der Herrschaft des neuen Königs Charles III., nicht aber dessen Krönung.

Die Thronbesteigung des neuen Monarchen, der als Vorkämpfer für Klima- und Umweltfragen gilt, kommt aber auch im Bericht zum Ausdruck. So sei die Heizung im Buckingham-Palast und anderen königlichen Anwesen auf 19 Grad Celsius heruntergedreht worden, um Emissionen zu reduzieren.

Rund 6 Millionen Pfund für Prinz William

Die gestiegenen Ausgaben der britischen Monarchie sind aber nicht die einzigen Angaben, die aus dem diesjährigen Geschäftsbericht des Palasts hervorgehen. Auch ein Eindruck über die Einnahmen Prinz Williams kann durch die offen gelegten Zahlen gewonnen werden. Wie das britische Nachrichtenportal „Independent“ berichtet, habe der Thronfolger den Grundbesitz des Herzogtums nach dem Tod seiner Großmutter, der verstorbenen Königin Elizabeth II., und der Thronbesteigung seines Vaters, König Charles III., geerbt und habe nun jedes Jahr Anspruch auf die überschüssigen Gewinne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, erwirtschaftete das Herzogtum im Jahr 2022/23 einen Rekordgewinn von 24,048 Millionen Pfund – 1,02 Millionen Pfund mehr als im Jahr zuvor (23,024 Millionen Pfund), was einem Anstieg von 4,5 Prozent entspricht. Dem Medienbericht zufolge hätte Prinz William eigentlich Anspruch auf die vollen 24 Millionen Pfund als privates Einkommen gehabt, da er aber durch die Thronbesteigung seines Vaters zum Thronfolger wurde, hat sich auch seine finanzielle Situation verändert.

Was bedeutet das genau? Als ehemaliger Prinz von Wales hatte König Charles III. vor seiner Thronbesteigung Anspruch auf 11,275 Millionen Pfund des Überschusses, während William, der etwa sechs Monate des letzten Haushaltsjahres als Herzog von Cornwall und Prinz von Wales fungierte, Anspruch auf 12,773 Millionen Pfund hatte, so der Kensington-Palast. Der Palast erklärte jedoch, das Herzogtum Cornwall habe darum gebeten, einen Teil des Überschusses für „Betriebskapitalzwecke“ – also für den täglichen Betrieb des Anwesens – in diesem Jahr einzubehalten, da es sich um eine „einmalige Angelegenheit im Zusammenhang mit dem Wechsel des Herzogs von Cornwall“ handele. Somit behielt das Herzogtum 6,873 Millionen Pfund ein. Für Prinz William blieb schließlich ein Einkommen von 5,9 Millionen Pfund. Dem Medienbericht zufolge soll Prinz William im kommenden Jahr aber mit dem vollen Gewinn des Herzogtums in Höhe von rund 24 Millionen Pfund rechnen dürfen.

RND/liz/dpa