Nach 13-jähriger Vormundschaft feiert Britney Spears ihr musikalisches Comeback - und das an der Seite von Pop-Legende Elton John. Wenige Stunden nach der Veröffentlichung ihres Songs „Hold Me Closer“ melden sich beide zu Wort.

Los Angeles. Die US-Sängerin Britney Spears (40) und der britische Popstar Elton John (75) freuen sich über den Erfolg ihres gemeinsamen Songs „Hold Me Closer“. Er sei „begeistert“ über die Reaktionen auf das Lied, schrieb Elton John am Freitag auf Twitter. Er habe einen fröhlichen Summer-Track machen wollen und sei begeistert gewesen, als Spears sich einverstanden erklärte, daran mitzuwirken. „Sie ist wirklich eine Ikone“, sagte er über die Sängerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Spears postete am Freitag auf Twitter eine kurze Videobotschaft. „Hello Sir Elton John, wir sind die Nummer Eins in 40 Ländern“, freute sich die Sängerin. Sie werde „den besten Tag überhaupt“ haben. „Hold Me Closer“ war am Freitag veröffentlicht worden und in den iTunes-Charts vieler Länder gleich an die Spitze vorgerückt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei einem Überraschungsauftritt am Dienstag an der Côte d'Azur in Cannes hatte Elton John den gemeinsamen Song bereits vorgestellt. Es ist ein Remake seines Titels „Tiny Dancer“ aus dem Jahr 1971.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Spears feiert damit ein musikalisches Comeback. Es ist ihre erste Musikveröffentlichung seit dem Ende ihrer 13-jährigen Vormundschaft im vergangenen Herbst.

Die Sängerin stand seit 2008 unter Vormundschaft, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Ein kalifornisches Gericht sprach ihr 2021 wieder die volle Kontrolle über ihr Leben zu.

RND/dpa