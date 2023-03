„Lasst ihn in Ruhe“: Bruce Willis’ Ehefrau macht ihrem Ärger über Paparazzi Luft

Nachdem bei US-Schauspieler Bruce Willis (67) im vergangenen Jahr Aphasie diagnostiziert wurde, folgte in diesem Jahr die Diagnose Demenz. Willis hat sich seitdem aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Ehefrau Emma Heming-Willis hat sich nun mit deutlichen Worten auf Instagram gemeldet und zur Rücksichtnahme aufgerufen. Wie die 44-Jährige berichtet, nehmen Paparazzi keine Rücksicht auf seine Privatsphäre. Ihr Appell: „Lasst ihn in Ruhe.“

Bruce Willis wurde kürzlich fotografiert, wie er mit Freunden einen Kaffee trinken ging. Es war das erste Mal, dass er in der Öffentlichkeit gesehen wurde, seit seine Familie bekannt gab, dass bei ihm Demenz diagnostiziert wurde. Diese Bilder erreichten auch seine Ehefrau, die daraufhin ein Video auf Instagram teilte.

Zunächst sprach sie darüber, dass die Öffentlichkeit mehr über die Krankheit Demenz aufgeklärt werden sollte. „Wenn man jemanden pflegt, der an Demenz erkrankt ist, weiß man, wie schwierig und stressig es sein kann, diese Person in die Welt hinauszubringen und sie sicher zu bewegen, selbst wenn man nur einen Kaffee trinken gehen will.“

Als sie von dem Vorfall beim Kaffeetrinken berichtet, muss sie das Video – den Tränen nahe – zwischenzeitlich beenden. Seine Freunde hätten Bruce Willis sogar vor der Menschenmasse schützen müssen.

„Lassen Sie es einfach sein“

Mit ihrem Video wendet sie sich explizit an die Fotografen und Fotografinnen und Kameraleute, die versuchen, Exklusivaufnahmen von Willis zu bekommen. Sie verstehe zwar, dass es der Beruf der Paparazzi sei, aber sagte dennoch deutlich: „Bitte bewahren Sie Abstand.“

Sie betone, dass sie ihren Mann nichts zurufen sollten: „Bitte schreien Sie meinen Mann nicht an, fragen Sie ihn nicht, wie es ihm geht – lassen Sie es einfach sein. Lassen Sie ihm den Freiraum.“ Das Wichtigste für sie sei es, ihren Liebsten sicher von A nach B zu bringen.

„Stirb langsam“-Star Bruce Willis leidet an Demenz Der Rückzug von Bruce Willis aus dem Filmgeschäft versetzte Hollywood vor einem Jahr in Schock. © Quelle: dpa

Fans empfinden Umgangsweise als Belästigung

In den Kommentaren empfinden Bruce Willis‘ Fans die Umgangsweise der Paparazzi mit ihm als Belästigung. So schreibt eine Nutzerin auf Instagram: „Diese Fotografen müssen diesem Mann etwas Freiraum geben, damit er sein Leben so gestalten kann, wie es für ihn normal ist. Das ist nicht angemessen“, oder ein anderer: „Es macht mich traurig, dass Paparazzi Bruce Willis in der Öffentlichkeit belästigen, jetzt, wo er nicht mehr in der Lage ist, sich zu wehren. Die Boulevardzeitungen wollen Schlagzeilen daraus machen, dass ein alter Mann mit Demenz verwirrt zu sein scheint, wenn ihm plötzlich 20 Leute ins Gesicht schreien!!!“

Seit Bruce Willis‘ Demenz Erkrankung bekannt ist, teilt seine Frau regelmäßig Ausschnitte aus ihrem Leben, um Bewusstsein für die Krankheit zu schaffen. So veröffentlichte sie bereits ein Bild mit einer Demenzspezialistin oder Videos, in denen sie über die Erkrankung und deren Auswirkungen auf Familien aufklärt.

