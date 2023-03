Bruce Willis feiert Geburtstag: Familie teilt emotionale Momente auf Instagram

Bruce Willis ist am Sonntag 68 Jahre alt geworden. Es war der erste Geburtstag nach der öffentlich gewordenen Demenz-Diagnose des Hollywoodstars. Die Familie teilte Videos in den sozialen Netzwerken - seine Frau Emma Heming-Willis begann den Tag mit Tränen.

Los Angeles. Am ersten Geburtstag nach der öffentlich gewordenen Demenz-Diagnose von Hollywoodstar Bruce Willis hat dessen Ehefrau Emma Heming-Willis mit seinen Fans ihre Emotionen geteilt. „Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen“, sagte die 44-Jährige, die mit dem 68-jährigen Willis zwei gemeinsame Töchter hat, in einem Video auf Instagram. Menschen lobten sie häufig für ihre Stärke, dabei habe sie in Wirklichkeit schlicht keine andere Wahl, als sich immer wieder zusammen zu nehmen, sagte das Model. „Ich habe Momente der Traurigkeit, jeden Tag Trauer, und ich fühle es heute an seinem Geburtstag besonders.“

Heming-Willis teilte zum Geburtstag ihres Mannes am Sonntag (19. März) auch ein Video von besonderen Momenten des Schauspielers mit seiner Familie. „Ich werde ihn immer lieben“, schrieb sie dazu und bat auch Willis' Fans, weiter für ihn zu beten.

Auch Ex-Frau Demi Moore gratuliert

Auch Willis Ex-Frau Demi Moore gratulierte dem Schauspieler mit einem Video, das ihn beim Kerzen-Auspusten im Kreise seiner Familie zeigt. Alle seine Kinder waren dabei: Mabel (10) und Evelyn (8), die gemeinsamen Kinder mit Emma, sowie ihre Schwestern Tallulah (29), Scout (31) und Rumer (34), die aus der Ehe mit Demi Moore stammen.

„Ich bin so froh, dass wir dich heute feiern konnten. Ich liebe dich und ich liebe unsere Familie. Vielen Dank an alle für die Liebe und die herzlichen Wünsche - wir spüren sie alle“, schrieb Moore dazu.

Hollywood-Kollegen sollen alte Filme mit Willis schauen

Nachdem vor rund einem Jahr bei Action-Star Willis eine Aphasie diagnostiziert worden war, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt, hatte seine Familie vergangenen Monat die genauere Diagnose Demenz bekannt gegeben. Um sein Erinnerungsvermögen so lange wie möglich zu erhalten, sollen ehemalige Kollegen seine Filme mit ihm zusammen schauen. Das berichtete „Radar Online“ unter Berufung auf einen Freund. Willis dabei zur Seite stehen sollen demnach unter anderem Stars wie Sylvester Stallone (76) und Arnold Schwarzenegger (75) und Jason Statham (55), die alle mit ihm „The Expendables 2″ spielten.

Ex-Frau Demi Moore soll die Idee dazu gehabt haben. „Es ist ein großer Trost für Bruce und seine Lieben, dass er auf so viel Wohlwollen und Liebe zählen kann. Der Kerl ist ein Held unter seinen Hollywood-Kollegen, selbst wenn die Situation unglaublich hart für alle ist“, sagte der Freund gegenüber dem Onlinemagazin.

RND/nis mit dpa