Erstes Weihnachten nach Karriereende: Bruce Willis mit Ex Demi Moore unterm Baum

Los Angeles. Mit dem Ex und dessen neuer Ehefrau unterm Weihnachtsbaum: US-Schauspielerin Demi Moore bringt sich mit Bruce Willis und Emma Heming Willis in Weihnachtsstimmung. „Wir sind eine Familie!! Die Feiertagsstimmung steigt!“, schrieb Moore am Dienstag auf Instagram und postete dazu ein Foto von sich, Willis und Heming Arm in Arm und zusammen mit ihren insgesamt fünf Kindern. Moore und Willis hatten 1987 geheiratet und gaben 1998 ihre Trennung bekannt, sie haben drei erwachsene Töchter. Willis heiratete die Britin Heming. Zusammen bekamen sie zwei Mädchen.

Moore ist mit Willis trotz Trennung eng verbunden. Oft postet sie Fotos von ihrer großen Patchwork-Familie. Der enge Zusammenhalt zeigte sich im vergangenen März, als Willis (67) krankheitsbedingt das Ende seiner Filmkarriere verkündete.

Bei ihm war eine Aphasie diagnostiziert wurden, also eine durch Krankheit erworbene Sprachstörung. Es sei eine „sehr herausfordernde Zeit“ für die Familie, aber man gehe diese Zeit als „starke Familien-Einheit“ an, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

RND/dpa