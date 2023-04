Es ist ein Mädchen: Bruce Willis wird Großvater

Bruce Willis und seine Ex-Frau Demi Moore sind Großeltern geworden. Wie der US-amerikanische Fernsehsender CNN berichtet, machte deren gemeinesame Tochter Rumer Willis und ihr Partner Derek Richard Thomas das große Ereignis auf Instagram publik. In einem gemeinsamen Post veröffentlichten die stolzen Eltern ein Babyfoto ihrer ersten Tochter, die den Namen Louetta Isely Thomas Willis trägt. Wie aus dem Post hervorgeht, kam der Nachwuchs bereits am Dienstag vergangene Woche zur Welt. „Du bist pure Magie”, heißt es in dem kurzen Geburtstagsgruß. Und: „Du bist mehr als wir uns je erträumt haben.”

In den Kommentaren gratulierten zahlreiche Prominente dem Paar, so auch Demi Moore: „Pure Liebe für diesen kleinen Piepmatz”, schrieb die 60-Jährige. Alyssa Milano („Charmed – Zauberhafte Hexen”) fragte: „Ist das das niedlicheste Baby aller Zeiten?”, Alsion Brie („Community”) attestierte dem Nachwuchs „pure Perfektion”. Bruce Willis Ehefrau Emma Heming schrieb: „Wir lieben sie so sehr.”

Es sind gute Nachrichten aus dem Hause Willis, nachdem das Jahr mit einem Schicksalsschlag begonnen hat. Bruce Willis erkrankte an Aphasie, vor etwas mehr als einem Jahr gab seine Familie das Ende seiner Schauspielkarriere bekannt. Im Februar machte seine Familie publik, dass der 68-Jährige an fortschreitender frontotemporaler Demenz erkrankt ist.

RND/dre