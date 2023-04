Tour von Capital Bra überraschend abgesagt – was steckt dahinter?

Enttäuschung für Fans des Berliner Rappers Capital Bra: Der 28-Jährige gab in seiner Instagram-Story bekannt, dass seine geplante Tour abgesagt ist. Das berichtet unter anderem die „Bild”-Zeitung.

„Bratans und Bratinas, mir wird gerade mitgeteilt, dass meine Tour vom Veranstalter abgesagt wird”, schrieb Capital Bra dort. „Ich hätte sie wahnsinnig gern gespielt! Das tut mir unendlich leid.” Der letzte Satz der Instagram-Story lässt derweil Raum für Spekulationen: „Mehr kann und will ich dazu heute nicht sagen.”

„Ich bin sehr, sehr sauer“

Ein paar Stunden später legte der Musiker, der die ukrainische Staatsangehörigkeit hat, nach und schrieb laut „Bild”-Zeitung: „Ich bin sehr, sehr sauer wegen einer Sache, die passiert ist.”

Worum es sich bei dieser „Sache” handelt und warum die Tour abgesagt wurde, ist unklar. Geplant waren 20 Auftritte, die den Rapper unter anderem nach Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hannover und München führen sollten. Tourstart war für Anfang Mai geplant.

Besonders bitter für die Fans: Die Konzerte waren als Nachholtermine der bereits für 2019 geplanten Tour gedacht. Dabei hätten Capital Bra und der Rapper Samra gemeinsam auf der Bühne stehen sollen. Die beiden hatten 2019 das Album „Berlin lebt 2″ veröffentlicht. Mit der Hitsingle „110″ daraus pulverisierten die zwei Rapper den Rekord für den deutschlandweit meistgestreamten Song innerhalb eines Tages und den Rekord für den am häufigsten gestreamten Titel in einer Woche (rund 15 Millionen Aufrufe). Im Jahr darauf zerstritten sich die beiden Musiker, Capital Bra kündigte eine Solotour an. 2022 verschob Capital Bra diese Tour und sagte auch alle Festivalauftritte ab.

Wie das Musikmagazin „laut.de” berichtet, ist derzeit nicht bekannt, warum sich die zuständige Agentur Stand in Front zur Absage der Tour entschieden hat. Nach Angaben von „laut.de” ist in einem kurzen Statement lediglich von „unvorhergesehenen Umständen” die Rede. Tickets könnten demnach bei den entsprechenden Anbietern zurückgegeben werden. Die Agentur entschuldige sich „für die Unannehmlichkeiten”.

Instagram-Seite der Agentur nicht auf dem aktuellen Stand

Auf der Instagram-Seite der Agentur sind keine Informationen zur Absage zu finden – der letzte Post ist ausgerechnet die Ankündigung der nun abgesagten Tour und wurde vor 48 Wochen veröffentlicht. Die Facebook- und Twitter-Symbole auf der Internetseite der Agentur führen ebenfalls zum Instagram-Kanal von Stand in Front.

Unter dem besagten Post machen Fans ihrem Ärger Luft. Eine Nutzerin schreibt: „Es ist so eine Frechheit! Hiernach wird euch niemals wieder jemand buchen! Ihr könnt direkt Insolvenz anmelden!” Teils finden sich auch Beschimpfungen in den Kommentaren.

In einer Instagram-Story stellte Capital Bra am Donnerstag klar, dass die Absage nichts mit seiner anstehenden Hochzeit und der baldigen Geburt seiner zweiten Tochter zu tun habe. „Vorhin wurde etwas missverstanden. Ich habe die Tour nicht abgesagt, weil meine Frau schwanger ist oder weil ich heirate.” Die Absage sei vom Veranstalter gekommen.

Post über private Ereignisse

Zu dem Missverständnis kam es wohl, weil Capital Bra zuvor in einem Instagram-Post etwas über diese privaten Ereignisse geschrieben hatte. Nach einer Entschuldigung heißt es: „Viele Leute machen es einem nicht einfach und legen uns Steine in den Weg, aber kein Problem wir bauen eine Villa draus.” Und nach dem Satz zu seinem Familienleben gelobt Capital Bra: „Ich werde ALLES dafür tun, dass wir so schnell wie möglich wieder auf Tour gehen, Bratans, versprochen!”

Die Reaktionen sind gemischt: Unter dem Post gibt es viele verärgerte Kommentare. So schreibt etwa eine Nutzerin: „Ich find es einfach schade, dass man drei Jahre vergebens wartet, und nun fühlt sich wieder keiner verantwortlich, mir meine Tickets zurückzuerstatten.” Ein anderer Nutzer zeigt sich verständnisvoller: „Vergiss erst mal die Tour und freu dich auf die Hochzeit und dein Kind, du hast es noch immer hingekriegt, egal wer dir im Weg stand. Nur das Beste für dich und deine Familie.”

Capital Bra zählt mit 11,2 Millionen verkauften Tonträgern zu den hierzulande erfolgreichsten Musikern. Bereits mit elf schrieb er seine ersten eigenen Texte, inzwischen hat er mehrere Rekorde in puncto Chartplatzierungen gebrochen. Neben der Musik betreibt der 28-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Wladislaw Balowazki heißt, seine eigene Plattenfirma. Zudem hat er eine Eisteemarke namens BraTee auf den Markt gebracht – mit Erfolg: Erst vor wenigen Wochen verkündete Capital Bra, dass bereits 80 Millionen Einheiten verkauft worden seien.

