Cathy Hummels und ihre Schwester ziehen sich für den „Playboy“ aus

München. Die Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels hat sich für ein Fotoshooting des Magazins „Playboy“ ausgezogen. Wie eine Sprecherin des Magazins am Freitag bestätigte, wird die Zeitschrift mit Bildern der 35-Jährigen am 7. Juni veröffentlicht. Zunächst hatte die „Bild-Zeitung“ darüber berichtet. Demnach stand Hummels mit ihrer Schwester Vanessa Fischer (33) vor der Kamera.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Playboy“-Chefredakteur Florian Boitin sagte der „Bild-Zeitung“, das Shooting habe auf den Kanaren stattgefunden. „Es sind fantastische Fotos geworden, auf die sich die Playboy-Leser in der Juli-Ausgabe freuen dürfen.” Wie die „Bild-Zeitung” weiter berichtet, soll Cathy Hummels spontan zugesagt haben, als sie von dem Magazin auf ein Shooting angesprochen wurde. Auch ihre kleine Schwester Vanessa sei sofort begeistert gewesen.

Auf Instagram veröffentlichte Cathy Hummels am Freitag ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrer Schwester zeigt. Dazu schrieb die Unternehmerin und Influencerin: „Sie ist die schönste Frau, innerlich, aber auch äußerlich.” Vanessa Fischer bedankte sich in den Kommentaren mit drei Herzen. Nutzerinnen und Nutzer von Instagram sind scheinbar geteilter Meinung, wenn es darum geht, sich mit wenig Kleidung in Szene zu setzen. Während die einen Komplimente machen, stören sich die anderen an zu viel Freizügigkeit und werfen Cathy Hummels vor, auf billige Art und Weise Likes einzusammeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die „Bild-Zeitung” mit Blick auf das Playboy-Shooting berichtet, gehe es den Schwestern nicht nur darum, sich nackt zu zeigen. Vielmehr habe sie die französische Politikerin und Frauenrechtlerin Marlène Schiappa dazu inspriert. Die 40-Jährige war auf dem Titelblatt der April-Ausgabe des französischen „Playboy” zu sehen – allerdings nicht nackt, sondern angezogen, wie unter anderem die „BBC” berichtet. Schiappa ist Staatssekretärin für Sozial- und Solidarwirtschaft und Vereinsleben und setzt sich seit Jahren für die Rechte von Frauen ein. Als Reaktion auf Anfeindungen für ihr „Playboy”-Cover twitterte sie: „In Frankreich sind Frauen frei.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Laut „Bild-Zeitung” mache sich die Politikerin dafür stark, dass Frauen in ihren Entscheidungen unterstützt werden, egal ob sie nackt für ein Magazin posierten oder sich wie Nonnen kleiden wollten. Seit 2017 hat Schiappa in der französischen Regierung unterschiedliche Ämter ausgeübt. Unter anderem brachte sie ein „Gesetz zur Verstärkung des Kampfes gegen sexuelle und sexistische Gewalt” ein, das im Sommer 2018 in Kraft trat. Mit dem auch „Loi Schiappa” genannten Gesetz wurde unter anderem der Straftatbestand der sexistischen Beleidigung eingeführt.

Wie das Nachrichtenportal „t-online” berichtet, habe sich Cathy Hummels Anfang Mai tatsächlich in Spanien befunden, wo genau, habe sie allerdings nicht verraten. Ihre fast 700.000 Follower seien davon ausgegangen, dass sich Hummels gemeinsam mit ihrer Schwester und einer Freundin, der Visagistin Anne Noe, einen „Mädelsurlaub” gönne. Zu der Zeit habe Hummels regelmäßig Fotos von sich oben ohne auf Instagram veröffentlicht – aufgrund der strengen Richtlinien der Social-Media-Plattform aber nicht komplett nackt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hummels hatte im April angekündigt, sich als Single öfter sexy zeigen zu wollen. „Ich habe mich schon immer gerne im Bikini gezeigt, aber seitdem ich geschieden und Single bin, noch ein bisschen öfter”, sagte die 35-Jährige. „Ich mache halt, was ich will. Ich mache, was mir Spaß macht und ich bin meinem Körper auch sehr, sehr dankbar, wie er durch die Scheidung gegangen ist. Dass er sich jetzt so regeneriert hat und dass es mir auch körperlich besser geht.”

Die 35-Jährige und ihr Ex-Mann, Fußball-Star Mats Hummels (34), hatten sich 2022 nach vielen gemeinsamen Jahren scheiden lassen. Die beiden hatten im Juni 2015 geheiratet und galten als Traumpaar. Trotz der Trennung kümmern sie sich gemeinsam um ihren fünf Jahre alten Sohn Ludwig.

RND/dad/dpa