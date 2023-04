Cathy Hummels versteigert Mats’ Hochzeitsanzug

Ein Erinnerungsstück unterm Hammer: Cathy Hummels versteigert den Anzug, den ihr Ex-Mann Mats Hummels bei der Hochzeit im Juni 2015 getragen hat. Das verkündete die 35-Jährige auf Instagram. Auf Fotos posiert die Frau, die auf der Social-Media-Plattform mehr als 697.000 Follower hat, in dem „maßgeschneiderten Schmuckstück”, wie sie den Anzug in ihrem Post bezeichnet.

Dass der zierlichen Influencerin der „Smoking in Champagnergold mit gelber Bauchbinde” viel zu groß ist, sieht man auf den ersten Blick. Kein Wunder: Sie ist 1,68 Meter groß, Mats Hummels bringt es auf 1,91 Meter. Der Instagram-Post ist humorvoll gehalten. Das edle Textil sei authentisch: “Original!!! Sind sogar noch Weinflecken drauf. Echter geht nicht.” Die Weinflecken fallen nicht ins Auge, eine andere Sache dürfte eher für Aufmerksamkeit auf Instagram sorgen: Es sieht nicht so aus, als ob die Ex-Frau des Fußballprofis besonders viel darunter trägt. In den Kommentaren gibt es die übliche Mischung aus Beifall, Kritik und Sexismus, der notdürftig als Kompliment verpackt ist. Inzwischen ist die Kommentarfunktion für den Beitrag abgeschaltet.

Das edle Kleidungsstück war bereits im Müll gelandet, wie auch auf der Internetseite „United Charity” zu erfahren ist. Dort läuft die Onlineauktion nun für 14 Tage. „Ich habe ihn aus dem Mülleimer geholt. Das konnte ich nicht akzeptieren”, heißt es auf der Website. Eingestickt in das Innenfutter sind die beiden Vornamen der inzwischen geschiedenen Ehepartner, ein kleines Herz und das Hochzeitsdatum. Weitere Fotos auf der Auktionsseite zeigen das glückliche Paar an jenem Tag, inniger Kuss an der Hochzeitstorte inklusive.

Der Erlös der Versteigerung soll an die Aktion „Ein Herz für Kinder” gehen. Das aktuelle Gebot liegt bei 1996 Euro, das nächste Gebot muss mindestens 100 Euro darüber liegen. Als geschätzter Wert sind 10.000 Euro angegeben.

Was sie selbst am Tag der Hochzeit getragen hat, will sie nicht wegwerfen, schreibt Cathy Hummels, die 1988 als Catherine Fischer geboren wurde. „Mein wunderschönes Kleid von damals bleibt für immer bei mir, und wenn ich es weggebe, dann für den guten Zweck.” Ihren Ehe- und Verlobungsring habe sie ebenfalls recycelt. „Aus Alt machte ich Neu: zwei wunderschöne Ketten. Denn memories are forever.”

Das geschiedene Paar hat einen Sohn, den fünf Jahre alten Ludwig. Um ihr Kind kümmern sich die beiden trotz Scheidung weiterhin gemeinsam. „Jetzt sind wir liebevolle Eltern”, sagte die Frau, die derzeit das RTL-II-Format „Kampf der Realitystars” moderiert, kürzlich in einem Interview mit der „Gala”.

RND/dre