Der Empfang sucht seinesgleichen: In Berlin feiern die Royalfans die Ankunft von König Charles und Camilla. Der Bundespräsident ist kaum weniger euphorisch. Er nennt den Besuch eine „großartige persönliche Geste“. Unsere Reporter haben Charles den ganzen Tag lang durch Berlin begleitet.

Berlin. Here comes the sun. Es ist kühl und bewölkt an diesem Mittwochnachmittag in Berlin, aber als das Stabsmusikkorps der Bundeswehr, feierlich aufgereiht vor dem Brandenburger Tor, anhebt und unmilitärisch gefühlvoll die britische Nationalhymne erklingen lässt, da wird es für einen Moment hell auf dem Platz. So viel Show muss sein. Es ist ja schließlich der König von England. Der Mann, für den Titel und Text dieser Hymne vor wenigen Monaten von „God Save The Queen“ nach mehr als 70 Jahren wieder dahingehend geändert wurde, dass Gottes Schutz nun für ihn erbeten wird, den König.