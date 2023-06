Chris Hemsworth, wann werden Sie zu alt für Superheldenfilme?

Chris Hemsworth, die Starregisseure Quentin Tarantino und Martin Scorsese kritisierten die Marvel-Filme und Tarantino sagte, die Schauspieler darin seien keine wirklichen Stars, dabei nannte er explizit auch „Thor“ – den Sie mehrfach spielten. Würden Sie trotzdem mit ihm arbeiten?

Ich liebe Tarantino. Ich liebe Scorsese. Sie werden mich wahrscheinlich nie anrufen, um einen Film zu machen, was mich für einen Moment traurig gemacht hat. Aber ich würde noch mit ihnen zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass ihre Kommentare nicht so direkt gegen uns Marvel-Schauspieler gerichtet waren, wie es den Anschein machte. Es ist eine Schande, dass wir uns in der ohnehin so subjektiven Kunstszene gegenseitig so sehr mustern. Die Fragilität und die Unsicherheit der Szene sind sowieso schon eine ständige Bedrohung.

Wer entscheidet denn, ob ein Film gut ist oder nicht?

Ich glaube, dass es nicht unsere Aufgabe ist, zu entscheiden, was das Publikum sehen soll und was nicht. Es ist unsere Aufgabe, Geschichten zu erdenken und zu erzählen, die beim Publikum Anklang finden könnten. Das Publikum sagt uns, was Kino ist und was nicht, wer der Filmstar ist und wer nicht. Wenn mir die Zuschauer sagen, dass sie mich nicht mehr auf der Leinwand sehen wollen, verlasse ich die Bühne und sage „Danke für meine Zeit“.

Fühlen Sie sich manchmal auf die Rolle als Thor reduziert?

Nein, überhaupt nicht. Ich bin dankbar, dass ich ein Publikum oder eine Fangemeinde habe, sei es wegen „Thor“, wegen „Ghostbusters“ oder welchem Film auch immer. Zu Beginn meiner Karriere habe ich definitiv darüber nachgedacht, dass ich in eine Schublade gesteckt werden könnte. Aber ich konnte von Genre zu Genre springen und Filme machen, auf die ich stolz bin und die herausfordernd und einzigartig waren. Ich bin einfach voller Dankbarkeit, überhaupt hier zu sein, mit Ihnen zu sprechen, auf einer Pressetour zu sein, einen Job zu haben.

Nach Thor spielen Sie nun Tyler Rake, einen hartgesottenen Söldner. Was verkörpern Figuren wie er für ein Männerbild?

Wir zeigen ein sehr komplexes Individuum. Da ist offensichtlich das robuste Äußere und die Stärke, die wir im Kampf sehen. Aber worauf ich stolz bin, ist, dass er auch eine verletzliche Seite hat. Er hat eine Tiefe, mit der sich die Menschen hoffentlich identifizieren können. Da ist eine gequälte Seele, die mit Schuld, Scham, Erlösung und Angst zu kämpfen hat, die wir alle irgendwann in unserem Leben erlebt haben oder erleben werden. In Actionfilmen der Vergangenheit, vor zehn oder 20 Jahren, durfte ein männlicher Held nicht weinen oder Schwäche zeigen. Mir gefällt die Tatsache, dass man beides sein kann, stark und schwach.

Hat sich da etwas geändert in der Wahrnehmung?

Ja, heute gibt eine größere Akzeptanz in der Gesellschaft und beim Publikum dafür, alle Facetten der Persönlichkeit zu zeigen, anstatt zu sagen: „Ich bin nur das Eine, ich habe alles herausgefunden, ich habe ständig die Kontrolle.“ Das ist eine Lüge, denn wir alle sind unsicher und müssen akzeptieren, dass Ungewissheit auch Mut bedeutet.

Sie sind Vater dreier Kinder. Wollen Sie denen das auch vorleben?

Natürlich. So erziehen meine Frau und ich unsere Kinder. Und ich denke, alle meine Kinder wissen, dass es in Ordnung ist, verletzlich zu sein, und dass man über seine Gefühle sprechen und sie nicht tief unter der Oberfläche vergraben sollte. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich diesen Film gemacht habe, um diese Botschaft zu vermitteln. Ich denke aber, dass bei der Produktion des Films immer ein Teil von mir selbst durchscheint. Es macht mir nichts aus, verletzlich zu sein und gegenüber meinen Liebsten meine Ängste oder Sorgen zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich das nur eingeschränkt oder nicht getan habe, hat es zu keinem gesunden Ergebnis geführt.

Finden Sie es dennoch einfacher, auf den ersten Blick harte Typen zu spielen als etwa einen Verliebten in einer romantischen Komödie?

Die größte Herausforderung ist für mich wahrscheinlich Comedy. Der Druck ist dabei auf die Spontaneität zurückzuführen: Die Komödie erfordert ein sehr gutes Timing, und das in Zusammenarbeit mit den anderen Schauspielern. Das ist natürlich bei jeder Art von Charakter erforderlich, aber ich fand immer, dass Comedy besonders harte Arbeit ist.

Was war in „Tyler Rake: Extraction 2″ dagegen die größte Schwierigkeit?

Bei „Tyler Rake“ sind es eher die körperlichen Herausforderungen, besonders in diesem zweiten Film, in dem sie auf einem höheren Niveau sind als alles, was ich je zuvor erlebt habe. Ich glaube nicht, dass das, was wir erreichen wollten, schon mal auf der Leinwand umgesetzt wurde. Es gibt eine sehr lange Daueraufnahme mit 300 Personen: Da brennen Dinge, ich selbst brenne, jeder musste genau im richtigen Timing sein, sonst funktionierte es nicht. Aber die emotionale Komplexität der Figur war für mich das, was am meisten Spaß gemacht hat und was sich vom ersten Film unterscheidet.

Inwiefern?

Man kann wirklich verstehen, wer Tyler war und was seine Hintergrundgeschichte ist. In den Geisteszustand eines Mannes einzutauchen, der ein Kind verloren und eine sehr komplexe, nicht existierende Beziehung zu seiner Ex-Frau hat, hat mich wirklich auf einer tieferen Ebene berührt, die es meiner Meinung nach ermöglicht, dass auch die Action mehr bedeutet. Die emotionalen Komponenten und die Action ergänzen sich. Wenn man Action hat, ohne die Charaktere zu verstehen oder sich in sie hineinzuversetzen, ist es nur ein Haufen Lärm.

Bei den beiden „Tyler Rake: Extraction“-Filmen sind Sie das erste Mal auch als Mitproduzent aufgetreten. Wollen Sie sich damit auch für die Zukunft aufstellen, wenn weniger Superheldenrollen reinkommen?

Sicher. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein Back-up-Plan für Thor ist, der ein Ablaufdatum hat (lacht). Es geht mir mehr um die kreative Reise und darum, in verschiedene Facetten des Prozesses involviert sein zu können und das Gefühl zu haben, dass ich jetzt mehr Verständnis für das Filmemachen habe. Ich mag es, die Verantwortung zu teilen, anstatt das Gefühl zu haben, dass alles auf meinen Schultern liegt, oder auf denen des Regisseurs, Autors oder Produzenten. Es ist eine Teamleistung. Man sollte sein Ego beiseitelegen und die beste Idee gewinnen lassen. Die kann auch von dem Mann kommen, der für die Beleuchtung oder das Catering zuständig ist. Ich persönlich liebe den Prozess, umfassender in das Filmemachen eingebunden zu werden, nicht nur schauspielerisch.

Werden Sie irgendwann zu alt sein, um Superhelden zu spielen?

Absolut. Vielleicht ist das schon passiert (lacht). Ich möchte keine Superhelden mehr spielen, wenn die Leute am Set die Augen verdrehen und ich im Rollstuhl weitergeschoben werden muss. Irgendwann muss ich etwas anderes machen. Ich liebe es, solche Actionfilme zu drehen – es ist großartig, aber sie sind auch verdammt anstrengend und schmerzhaft. Eine romantische Komödie klingt an dieser Stelle nach Spaß (lacht).

Apropos Älterwerden: Bei Ihnen wurde letztes Jahr bei dem Dreh einer Doku eine erhöhte Veranlagung für eine Alzheimer-Demenz festgestellt. Wie hat das Ihren Blick aufs Leben verändert?

Am Anfang war es interessant, mich damit auseinanderzusetzen und es zu verstehen. Mir wurde schnell klar, dass ich einer höheren Risikokategorie angehöre. Aber es ist keine Gewissheit. Es ist nur ein Hinweis darauf, dass es eine größere Bedrohung für mich darstellt. Das Positive daran ist, dass ich viele Schritte unternehmen kann, um mir selbst die besten Chancen zu ermöglichen. Und das trägt nicht nur zur Gesundheit meines Gehirns bei, sondern auch zu einem längeren Leben. Ich spreche von Ernährung, besseren Schlafgewohnheiten, Stressbewältigung, dem richtigen Training. Ich motiviere mich, mich mehr auf meine Gesundheit und mein Wohlbefinden zu konzentrieren. Ich habe dadurch auch verstanden, dass das Leben wie im Flug vergeht.

Was für Konsequenzen ziehen Sie aus dieser Erkenntnis?

Es ist großartig, beschäftigt zu sein und sich in Dinge zu vertiefen oder in eine Karriere einzutauchen, von der ich lange geträumt habe. Aber das Wichtigste für mich sind meine Familie und meine Freunde. Ich möchte nicht so beschäftigt sein, dass ich die ruhigeren Momente mit ihnen verpasse. Denn das sind die Dinge, auf die ich in den letzten Tagen meines Lebens zurückblicken werde und die mir am Herzen liegen und auf die ich stolz sein werde. War ich nett? Habe ich geliebt? Habe ich etwas Positives zur Welt beigetragen? Das ist mein Fokus.